Dacia heeft donderdag de nieuwe Spring Electric gepresenteerd, een volledig elektrische auto die in de tweede helft van volgend jaar op de markt komt. Het model moet de goedkoopste elektrische auto van Europa worden.

Dacia heeft zijn Spring Electric niet van de grond af zelf ontwikkeld. In feite hebben we te maken met een voor de Europese markt aangepaste versie van de Renault K-ZE, die al even in China te koop is. Die K-ZE is op zijn beurt weer een elektrische versie van de specifiek voor groeimarkten ontwikkelde Renault Kwid.

De Dacia Spring Electric is een 3,73 meter korte vijfdeurshatchback die 1,62 meter breed en 1,51 meter hoog is. Daarmee is de elektrische Dacia slechts 14 centimeter langer dan de Twingo van zustermerk Renault. Wat design betreft blijft Dacia zoals verwacht zeer trouw aan de Spring Concept van eerder dit jaar.

De kleine elektrische auto heeft een 44 pk en 125 Nm sterke elektromotor, die is gekoppeld aan een 26,8 kWh groot accupakket. Daarmee moet de elektrische Dacia een actieradius van 225 kilometer kunnen halen. De topsnelheid bedraagt 125 kilometer per uur.

Aan een 30 kW DC-lader is het pakket in minder dan een uur tot 80 procent van zijn kunnen vol te laden. Aan een 7,4 kW wallbox heb je 5 uur nodig om het pakket helemaal vol te krijgen. Prik je de Dacia Spring Electric in een 3,7 kW wallbox, dan moet je 8,5 uur de tijd nemen om een lege batterij weer volledig op te laden.

Er zijn nog geen Nederlandse prijzen bekend. Wél weten we dat in Nederland de accuprijs altijd meegerekend is in de aanschafprijs en dat er hier geen losse accuhuur (zoals bijvoorbeeld bij de Renault Zoe) zal zijn. Aangezien Dacia de goedkoopste elektrische auto van Europa in de markt wil zetten, zal de basisprijs vermoedelijk onder de 20.000 euro uitkomen.

