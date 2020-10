De BMW Group stopt eind 2023 met de autoproductie bij VDL Nedcar. Dat bevestigen de Duitse fabrikant en het moederbedrijf van de fabriek, de Eindhovense VDL Groep, donderdag.

Afgelopen woensdag werd het bedrijf ingelicht, waarna diezelfde dag het personeel is geïnformeerd. VDL Nedcar gaat nu op zoek naar nieuwe opdrachtgevers.

"Dit besluit is een teleurstelling voor ons en onze medewerkers van VDL Nedcar, die met grote inzet werken aan het bouwen van fantastische auto's. Wij hebben alles gedaan om BMW met een nieuwe vervolgorder langer dan tien jaar aan ons te binden. Vanwege de tijdsgeest was deze wedstrijd helaas niet te winnen", aldus Willem van der Leegte, president-directeur van de VDL Groep.

Bij VDL Nedcar laat de BMW Group niet alleen de BMW X1 bouwen, maar ook de MINI Countryman en de MINI Cabrio. Op het moment werken er zo'n vijfduizend mensen in de fabriek, die een capaciteit van 200.000 voertuigen per jaar heeft.

"BMW Group reageert op de huidige corona-pandemie met toekomstgerichte planning en een herziening van alle projecten om de productie in een vroeg stadium aan te passen. De doorslaggevende factor voor de evaluatie is de ontwikkeling van de markten, de vraag van de klant en het gebruik van het eigen BMW Group productienetwerk. Het veiligstellen van de banen van de eigen medewerkers staat voorop", aldus een reactie vanuit het Duitse hoofdkantoor.

"Het besluit heeft niets te maken met de operationele prestaties van VDL Nedcar – integendeel, tal van onderscheidingen bewijzen de hoge kwaliteit en professionaliteit van VDL Nedcar", zo benadrukt BMW.

Wiebes: 'Tegenslag voor regionale economie Limburg'

Ook de politiek heeft bij monde van minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat op het besluit van BMW gereageerd. "Dit is in de eerste plaats een harde klap voor de circa vijfduizend medewerkers van VDL Nedcar in Born, voor hen breekt een periode van onzekerheid aan. Ook is dit een tegenslag voor de regionale economie van Limburg", aldus Wiebes.

De minister voegt toe dat het kabinet "haar volle medewerking" zal geven in de zoektocht naar nieuwe opdrachtgevers, door onder meer de ambassades en consulaten in te zetten, als ook het Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA).

FNV-Metaal bestuurder Ron Peters noemt het besluit "dramatisch nieuws" en een "enorme klap" voor de regio. "Onze eerste zorg is nu de kalmte en rust te bewaren en bij Nedcar aan te dringen op intensivering van de zoektocht naar een nieuw model/opdrachtgever", aldus Peters.

Een woordvoerder van VDL meldt tenslotte dat het besluit van BMW "teleurstellend" is, maar dat er niets anders op zit dan het te respecteren. "We gaan nu vol energie op zoek naar nieuwe opdrachtgevers, om zo de werkgelegenheid zoveel mogelijk te waarborgen."