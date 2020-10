Porsche heeft in 2030 vrijwel uitsluitend nog volledig elektrische modellen in zijn aanbod. Dat maakte CEO Oliver Blume woensdag bekend op een congres van het Duitse Instituut voor de Automobielwetenschap in Stuttgart.

In 2025 moet de helft van het aantal verkochte Porsches wereldwijd puur elektrisch zijn, in 2030 moet dat percentage boven de 80 procent liggen. De plug-inhybrides nemen nu nog een aanzienlijk deel voor hun rekening, maar worden langzaamaan uitgefaseerd.

Uiteindelijk blijft er in 2030 nog een heel klein deel over voor de brandstofmotoren. Het ligt voor de hand dat dit de GT-modellen zijn, maar hoe dat plaatje er concreet uit gaat zien, is nog niet bekend.

Porsche zet op korte termijn wel grote stappen. De nieuwe Macan, die in 2022 op de markt komt, wordt volledig elektrisch. Daarnaast komt ook de Taycan Cross Turismo eraan. De elektrische Taycan was in augustus het bestverkochte model van Porsche in Europa.

In Nederland beschikt 60 procent van de verkochte Porsches overigens al over een vorm van elektrische aandrijving. Bij de Cayenne en Panamera is het aandeel verkochte hybrides zelfs meer dan 90 procent, meldt Porsche Nederland aan AutoWeek.