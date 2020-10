Ford heeft de productie en levering van de Kuga PHEV stilgelegd, zo communiceert het merk woensdag in een video aan klanten. Een nog onbekend probleem met de batterijen, waardoor brand kan ontstaan, is de oorzaak. Eigenaren van een Kuga PHEV wordt geadviseerd de batterij niet op te laden en alleen in de 'EV-Auto'-modus te rijden. In Nederland gaat het om ongeveer negenhonderd auto's.

In een video gericht aan Kuga-rijders laat marketing- en verkoopdirecteur Hans Jörg Klein van Ford Duitsland weten dat het oplossen van het probleem waarschijnlijk eerder een kwestie van maanden dan van weken is. Voor alle markten waar de Kuga PHEV verkrijgbaar is, heeft Ford een dergelijke video in de taal van het betreffende land opgenomen.

Ford Nederland bevestigt tegenover AutoWeek dat de levering van de Kuga PHEV ook in Nederland is gestopt. De problemen moeten volgens de woordvoerder eerst achterhaald en verholpen worden. Ford weet namelijk nog niet exact wat het probleem met de batterijen is. Daarom worden de ruim negenhonderd Kuga PHEV's die nu in Nederland rondrijden nog niet teruggeroepen. De auto's mogen wel blijven rijden, maar Ford adviseert om de batterijen niet op te laden en alleen in de hybride 'EV Auto'-modus te rijden.

Eigenaren van een Kuga PHEV krijgen van Ford ter compensatie een tankkaart van 500 euro en een verlengde garantie tot vijf jaar en 100.000 km. Wanneer klanten deze garantie al bij de aankoop van de auto hadden aangeschaft, biedt Ford een servicecontract aan.

De Ford Kuga PHEV werd al eens eerder teruggeroepen. Toen ging het ook om brandgevaar en werd de hoogspanningsstekker waar nodig vervangen.