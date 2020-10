Tesla heeft de twee beschikbare varianten van de Model S goedkoper gemaakt, blijkt uit de prijzen die het bedrijf recent stilzwijgend heeft gewijzigd. Zowel de Long Range als de Performance zijn voortaan 3.000 euro goedkoper. De prijzen van de overige modellen van Tesla zijn ongewijzigd.

De beschikbare configuraties van de Model S zijn intussen behoorlijk overzichtelijk geworden. Er is momenteel keuze uit twee varianten: de Long Range en Performance. Voortaan kost de Long Range 79.990 euro, terwijl de Performance 96.990 euro moet opbrengen.

De twee varianten kostten voorheen respectievelijk 82.990 en 99.990 euro. Let wel, dit zijn de prijzen exclusief afleverkosten à 1.015 euro. Met dat bedrag inbegrepen kost de Long Range voortaan 81.005 euro en de Performance 98.005 euro.

De 1.100 pk sterke topversie Plaid is al te bestellen, maar zal pas later officieel op de markt komen. Daarvan blijft de prijs met 139.990 euro (141.005 euro met afleverkosten) ongewijzigd. Dat geldt ook voor alle varianten van de Model 3, Y en X, Tesla geeft alleen op de Model S korting.

In Nederland beleefde de Model S in 2018 een topjaar. Toen hoefde er namelijk slechts 4 procent bijtelling over de gehele cataloguswaarde van de auto afgedragen te worden wanneer je deze zakelijk aankocht. In 2019 werd de limiet voor de bijtellingskorting op 50.000 euro gesteld, waardoor de dure Model S flink in populariteit daalde.

Waar Tesla er in 2018 nog 5.622 exemplaren van verkocht, waren dat er in 2019 nog maar 527. Voor dit jaar staat de teller op 154 stuks. Ter vergelijking: van de Model 3 zijn er dit jaar al 4.307 nieuwe exemplaren de Nederlandse wegen op komen rollen. Gezien het gegeven dat het bijtellingsvoordeel voor volledig elektrische auto's volgend jaar alleen nog maar meer versoberd wordt, gaat de korting waarschijnlijk weinig betekenen voor de huidige populariteit van de Model S.