Volkswagen heeft de zogeheten Clubsport-uitvoering van de Golf GTI gepresenteerd, een model dat het gat opvult tussen de bestaande GTI en de aanstaande Golf R. Ten opzichte van de GTI krijgt de Clubsport er 35 pk bij.

Daarmee komt het motorvermogen van de Volkswagen Golf GTI Clubsport uit op 300 pk. Hierdoor accelereert de auto in minder dan zes seconden naar de 100 kilometer per uur, om door te lopen tot een begrensde topsnelheid van 250 kilometer per uur.

De Clubsport-versie is voorzien van een elektromechanisch sperdifferentieel op de vooras, zodat de aandrijfkrachten in goede banen worden geleid. Daarnaast staat de auto op een adaptief onderstel, dat bovendien verlaagd is. Volkswagen geeft de Clubsport tenslotte een rijstand die specifiek bedoeld is op het zetten van rondetijden op de Nürburgring-Nordschleife.

De Volkswagen Golf GTI Clubsport is te herkennen aan een andere voorbumper en speciale 18-inch wielen. Prijzen en introductiedatum zijn nog niet bekend.

Aan uiterlijk vertoon geen gebrek bij de Golf GTI Clubsport (Foto: Volkswagen)

