Met de Explorer heeft Ford een nieuw model in zijn aanbod dat qua uiterlijk en formaat helemaal aansluit bij het beeld dat we hier van Amerikaanse auto's hebben. Toch waagt Ford het erop met de Explorer, want het merk heeft met een plug-inhybride aandrijflijn een belangrijke troef in handen.

Het verdwijnen van merken als Cadillac, Chevrolet en Chrysler van de Nederlandse markt maakt 'echt' Amerikaanse auto's tegenwoordig nog zeldzamer dan ze al waren. Uiteraard is er van alles te koop via de parallelimport, maar het aanbod bij de Ford-dealer is behoudens een handvol modellen erg Europees.

Tot dit jaar, want inmiddels staat de enorme Ford Explorer daar in de showroom. Die is voor de Amerikaanse markt ontwikkeld, maar vanaf nu ook aan onze kant van de grote plas verkrijgbaar. Dat zou een aantal jaar geleden ondenkbaar zijn geweest, omdat grote en dorstige modellen van Amerikaanse makelij hier simpelweg te kostbaar zijn.

De Explorer heeft een troefkaart om de prijs te drukken. Onder de kap huist namelijk een plug-inhybride aandrijflijn. Hierdoor heeft de Explorer PHEV ondanks een systeemvermogen van 457 pk een theoretische CO2-uitstoot van 71 gram per kilometer, waardoor het model voor een relatief gunstige prijs van 77.910 euro op de prijslijst staat. Dat is een fors bedrag, maar tegelijkertijd duizenden euro's goedkoper dan de veelal compactere maar niet minder zware Europese concurrenten. En je krijgt er een heleboel auto voor.

Een systeemvermogen van 457 pk, maar toch 'groen'. (Foto: NU.nl/Joost Nederpelt)

Geen groot gevoel van luxe

Want de Explorer is behoorlijk Amerikaans en doet er ook weinig aan om je dat te laten vergeten. 5 meter lang en 2 meter breed is op de Nederlandse wegen behoorlijk aan de maat. Denk dan ook niet dat je de auto met gezwinde spoed door de gemiddelde parkeergarage sjeest. Maar ook dorpskernen, historische binnensteden en een simpele rit door de McDrive vormen een uitdaging.

Die ruimte wordt wel goed benut. Voor een dag op pad met zeven personen draait de Explorer zijn hand niet om. Al zitten er bij voorkeur maar vijf volwassen in dat gezelschap, want de derde zitrij is aan de krappe kant voor ritjes langer dan een uur. Gooi je alle banken plat, dan past er bijna 2.300 liter in de auto, waarmee je als eigenaar goede sier kunt maken bij verhuizende vrienden.

De Explorer biedt dus ruimte in overvloed, ook op de bestuurderstoel. Vanaf daar zie je direct waarom de Ford goedkoper is dan concurrenten van bijvoorbeeld BMW en Mercedes. Het dashboard voldoet aan de maatstaven van 2020, maar wel op hetzelfde niveau als in een goed aangeklede Ford Focus.

Er is niks mis mee, maar de hoeveelheid kunststof geeft de inzittenden geen groot gevoel van luxe. Dat is eigenlijk alleen problematisch voor potentiële kopers die met heel andere verwachtingen instappen. Die kunnen zich later nog laten overtuigen door de riante uitrusting die in de standaardprijs is inbegrepen.

Het ontbreekt je hier aan niets, behalve aan een luxegevoel. (Foto: NU.nl/Joost Nederpelt)

Stuurgevoel met genoeg feedback

Het rijden zelf heeft twee gezichten. Volgeladen rijdt de Explorer ongeveer 40 kilometer volledig elektrisch. Het is wel even wennen om met een elektrische auto van formaatje zeecontainer op pad te zijn. Het voelt dan ook zeer bevredigend om een auto met de reputatie van een rijdend milieudelict naast een laadpaal te parkeren. Tijden veranderen.

Uiteraard komt de auto pas echt tot leven als de 3,0 liter V6 turbo gewoon meedoet. Dan heeft de Explorer 457 pk en 825 Nm aan koppel en wordt de Amerikaan een geduchte concurrent voor stoplichtsprintjes. Ondanks bijna 2,5 ton aan gewicht zit de Ford in zes tellen op de 100 kilometer per uur. Een verslavend fenomeen, mits je niet te veel naar de brandstofmeter kijkt.

Omdat de standaard als ST-line geleverde Explorer vrij hard is geveerd, valt het overhellen in de bochten heel erg mee. Sowieso geeft het stuur genoeg feedback over wat er met de auto gebeurt. Toch nodigt de grote SUV niet uit om over een slingerweggetje te jagen. Daar komt het formaat toch weer om de hoek kijken. De bestuurder ziet een kolossale motorkap voor zich en ergens ver in de achteruitkijkspiegel is het achterraam zichtbaar, bijna in een ander postcodegebied. De Amerikaanse Ford is enorm en dus zeker geen sportieve auto. Tenzij je alleen rechtuit gaat.

Achter in de Explorer verdwaal je nog net niet. (Foto: NU.nl/Joost Nederpelt)

Conclusie

Uiteindelijk draait de slotsom om verwachtingen. Wie voor 77.910 euro een SUV met een gemiddeld Europees afwerkingsniveau verwacht, kan beter verder winkelen. Ben je vooral op zoek naar veel ruimte, riante uitrusting en genoeg power onder de kap, zonder dat er sprake is van een prehistorische aandrijflijn, dan is de Explorer een goede optie. En krijg je de unieke Amerikaanse uitstraling er gratis bij.

Specificaties Aandrijving: V6 turbo + elektromotor

Systeemvermogen: 457 pk

Gewicht: 2.466 kg

Trekgewicht: 2.500 kg

Accupakket: 13,6 kWh (10,7 kWh bruikbaar)

Laadtijd thuis: 3,5 uur

Brandstofverbruik (fabrieksopgave): 2,9l-10,4l/100km

Elektrisch rijbereik (fabrieksopgave): 40 km

In tegenstelling tot wat het uiterlijk doet vermoeden, kan de Explorer aan de laadpaal. (NU.nl/Joost Nederpelt)