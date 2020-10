Het Nederlandse e-bikemerk VanMoof haalde in de afgelopen maanden ruim 61 miljoen aan investeringen op, geld dat hard nodig is om de groei van het bedrijf te ondersteunen. NU.nl sprak met oprichters Taco en Ties Carlier over de sprongen die VanMoof gezet heeft en hoe het merk kan voorsorteren op de groeiende populariteit van elektrische fietsen wereldwijd.

De cijfers van VanMoof liegen er niet om. Waar er in 2018 nog een kleine 8,5 miljoen aan omzet genoteerd werd, komt dat bedrag dit jaar vermoedelijk rond 85 miljoen euro uit. Het aantal medewerkers werd in 2020 uitgebreid van 246 naar 370 en de wereldwijde lockdown weerhield het merk er niet van een omzetgroei van 220 procent te noteren.

Het succes is vooral te danken aan de in april gepresenteerde S3-e-bike. Daarvoor was direct zo veel belangstelling dat de verkoop in de eerste vier maanden van dit jaar al hoger was dan in de twee voorgaande jaren bij elkaar opgeteld. Wereldwijd zijn de afgelopen tien jaar 130.000 VanMoof-fietsen verkocht. Aan het einde van dit jaar staat dat aantal naar verwachting op 150.000 stuks.

Met een niet-aflatende vraag in het vooruitzicht, zullen de komende maanden voor VanMoof in het teken staan van investeringen in productinnovatie, het opschalen van de klantenservice en het opvoeren van de productiecapaciteit, zegt Taco Carlier, die het merk samen met zijn broer Ties in 2009 oprichtte. "We hebben wat groeipijn, waardoor vooral de klantenservice het op momenten niet meer bij kon benen. Dit gaan we verder digitaliseren", zegt Taco.

Een van de stijlelementen van VanMoof: de geïntegreerde verlichting. (Foto: Alexander van der Meer)

'Wat Tesla doet is erg inspirerend'

Het productievolume gaat nu richting de 40.000 tot 45.000 fietsen per jaar, maar wordt deze herfst verder opgeschroefd, om volgend jaar rond de 80.000 exemplaren uit te komen. Doordat alles in eigen beheer gedaan wordt en alles helemaal naar eigen inzicht ingericht is, kan er volgens Ties Carlier inmiddels relatief eenvoudig opgeschaald worden.

De productie vindt plaats in Taiwan, maar het productieproces is volgens Taco zo ingericht dat het eenvoudig verplaatst kan worden naar de Verenigde Staten of terug kan komen naar Nederland, waar tot januari de niet-elektrische fietsen van VanMoof werden gebouwd.

Het productieproces is volgens de broers een van de belangrijkste ingrediënten van het succes van VanMoof. Door alles binnenshuis te ontwikkelen en te produceren, kan een product - of dat nou een e-bike, elektrische auto of mobiele telefoon is - integraal ontworpen worden.

"Je creëert een betere synergie tussen hardware en software, waardoor alles als één systeem functioneert. Wij hoeven geen losse motor, batterij of fietsslot in te kopen. Hierdoor kan efficiënter en daarmee goedkoper geproduceerd worden", aldus Taco.

De broers maken er geen geheim van dat er goed gekeken is naar de aanpak van Apple en Tesla, die op een vergelijkbare manier te werk gaan. "Iets in productie nemen en daarbij heel innovatief te werk gaan, daar ligt ook wel mijn passie", voegt Ties toe.

Geen losse onderdelen voor VanMoof, en dat zie je terug in het design. (Foto: Alexander van der Meer)

Hoop gelukjes bij een ongeluk

De broers geloven dat de wereld aan het begin staat van een fietsrevolutie en dat de elektrische fiets ervoor gaat zorgen dat men in steden elders in de wereld net zo veel gaan fietsen als wij. "Een dergelijke fiets maakt dat je ook in veel grotere steden en plaatsen in heuvelachtige gebieden terecht kan. Daar begint men te ontdekken dat je ermee naar je werk kan. En dan blijkt hoe leuk, gezond, goedkoop en snel dat is", aldus Taco Carlier.

Dit proces is door de coronacrisis en de terughoudendheid van mensen om (weer) met het openbaar vervoer te reizen in een stroomversnelling geraakt. "Hoewel de elektrische fiets niet nieuw is, beginnen mensen deze nu pas te ontdekken als alternatief voor de auto op afstanden zoals die tussen Zoetermeer en Den Haag of Amsterdam en Haarlem".

Toch realiseert Taco zich dat er ook een element van toeval in het spel was, doelt hij op het gegeven dat de nieuwe VanMoof S3 op het hoogtepunt van de coronacrisis op de markt verscheen. Hierdoor zou je kunnen denken dat het product bewust voor de huidige situatie ontwikkeld is, terwijl dat niet het geval was.

"Wij maken elektrische stadsfietsen voor woon-werkverkeer die we online verkopen. Dat is iets wat wij logisch vinden, maar plots goed aansloot bij veranderde behoeftes. Anderzijds: als je maar lang genoeg blijft doen waar je in gelooft, krijg je vanzelf een keer gelijk. De corona-uitbraak heeft onze groei hooguit iets versneld, want het ging al heel hard", aldus Taco Carlier.

"De markt voor de forenzenfiets is eigenlijk helemaal nog niet zo groot, maar die niche groeit vanwege de huidige situatie wel erg hard. En laat dat nou net het segment zijn waar wij ons op richten", vult Ties aan.

Schakelen gaat automatisch, waardoor het stuur 'leeg' kon blijven. (Foto: Alexander van der Meer)

Fiets koppelen aan fitnessapps

Hoewel de VanMoof S3 pas een half jaar op de markt is, kijken de broers alvast vooruit naar wat er nog meer mogelijk is. De huidige technische basis is vanwege de samensmelting en samenwerking van hardware en software inmiddels zodanig dat een groot aantal nieuwe deuren opengaat.

Zo willen ze onder andere meer inzetten op sensortechnologie, zodat je een koppeling kan maken met bijvoorbeeld fitnessapps. "Sensoren kunnen bijhouden hoeveel de motor doet en hoeveel je zelf hebt gedaan, zodat je weet hoeveel je aan het einde van de dag nog moet bewegen. Ook willen we verdere verbeteringen aan de servicekant, door bijvoorbeeld de technische staat nog beter in de gaten te houden. Zo kunnen we dadelijk zien of er een probleem of reparatie aankomt waar je als bestuurder nog geen weet van hebt", zegt Taco.

Daarnaast wil het merk op zoek naar manieren om een nog groter publiek te bereiken. Dat kan mogelijk via een leaseconstructie, denkt Ties. "Auto's kan je leasen, omdat dit voertuig een goede restwaarde houdt. Bij een fiets kan dat nog niet, want men denkt dat-ie afgeragd of zelfs gestolen wordt, of men denkt dat-ie maar twee jaar meegaat. Geen fabrikant die hem probeert terug te nemen en geen leasemaatschappij die een leaseconstructie aandurft. Wij denken al die zaken nu al op orde te hebben", zegt Ties op zijn beurt.

"Als de fiets dadelijk twintig jaar meekan, dan zit er ook een businessmodel in en kunnen de kosten voor de gebruiker flink omlaag".