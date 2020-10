Laadexploitanten moeten vanaf 1 juli 2021 realtime-informatie over alle publiekelijk toegankelijke laadpunten in Nederland delen, maakt staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) maandag bekend. De maatregel moet ervoor zorgen dat bestuurders van elektrische auto's makkelijker prijzen kunnen vergelijken en beschikbare laadpunten kunnen vinden.

Momenteel is het zoeken van een vrije laadpaal niet altijd even gemakkelijk. Via verschillende apps is er in veel gevallen wel een onbezet laadpunt te vinden, maar het kon volgens de regering overzichtelijker.

Laadexploitanten moeten informatie over hun laadpalen, zoals de prijs per kWh en of een paal bezet is, vanaf 1 juli 2021 delen. Deze informatie wordt niet alleen via de eigen apps verspreid, maar mag ook door bouwers van externe apps worden gebruikt. Op deze manier moeten navigatieapps straks bijvoorbeeld kunnen laten zien waar je op de route tegen welk tarief de auto kunt laden.

"We maken het nu makkelijker om de laagste prijs te vinden", zegt staatssecretaris Van Veldhoven. "Straks zie je in één oogopslag wat het laden kost. En weet je voordat je ernaartoe rijdt dat een laadpunt vrij is. Dat geeft zekerheid en vertrouwen."

Politiek komt tegemoet aan roep om informatievoorziening

Het Nationaal Laadonderzoek 2020 van ElaadNL en de Vereniging Elektrische Rijders vormde de basis voor dit besluit. Uit dat onderzoek bleek dat mensen die elektrisch rijden behoefte hebben aan duidelijkere informatie over onder meer de prijs en laadsnelheid van een laadpunt.

Volgens Koos Burgman, voorzitter van de Vereniging Elektrische Rijders, moet de maatregel de drempel om elektrisch te gaan rijden verlagen. "De doorgewinterde elektrische rijder weet inmiddels zijn weg vaak wel te vinden via verschillende apps", vertelt Burgman. "Maar voor mensen die net overgestapt zijn, is het vaak echt zoeken. Nu er zoveel nieuwe elektrische rijders bij komen, is dit echt een stap die wat ons betreft niet snel genoeg kan worden gezet."

Het kabinet hoopt met deze regeling de transitie naar elektrisch rijden te versnellen. De nieuwe wet- en regelgeving moet nog worden uitgewerkt. Vanaf maandag kunnen betrokkenen via een internetconsultatie meedenken over de invulling ervan.

