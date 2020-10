De minister-president van de Duitse deelstaat Beieren, Markus Söder, wil de verkoop van benzine- en dieselauto's gaan stimuleren, om op die manier automobilisten op termijn in een elektrisch voertuig te krijgen. Söder wil mensen bij de aanschaf van een brandstofauto een zogeheten transformatiecheque geven, zo zei hij zondag in gesprek met Handelsblatt.

Met het plan hoopt Söder een aantal vliegen in één klap te slaan. Door de verkoop van benzine- en dieselauto's te stimuleren, krijgen de autofabrikanten een steuntje in de rug en daarmee bovendien extra financiële ruimte om sneller elektrische voertuigen te ontwikkelen en op de markt te brengen.

Tot het zover is, helpt de maatregel bij het verjongen van het wagenpark, waardoor de gemiddelde CO2-uitstoot omlaaggaat. Daarnaast kan in de transitieperiode - Söder gaat uit van drie tot vijf jaar - geïnvesteerd worden in het op peil brengen van de laadinfrastructuur voor elektrische auto's. Op die manier verwacht de politicus dat wanneer mensen hun transformatiecheque verzilveren voor een dergelijk model, ze dit met een gerust hart doen.

In 2030 wil de deelstaat Beieren geen nieuwe registraties van brandstofauto's meer toestaan. Beieren is de thuisbasis van de Audi en BMW.

