Het gebruik van de elektrische fiets neemt toe in Nederland, zo meldt het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) maandag. In 2019 ging 18 procent van de fietsverplaatsingen met een e-bike. In 2013 lag dat aandeel nog op 8 procent.

Ook het aandeel van de elektrische fiets in de totale afgelegde fietsafstand is gestegen. Waar dat in 2013 nog ging om 12 procent van de fietsafstand, was dat vorig jaar al 26 procent. Dat komt neer op 700 miljoen fietsverplaatsingen per e-bike voor een afgelegd totaal van 4,1 miljard kilometer.

Het KiM stelt vast dat de elektrische fiets geleidelijk aan steeds vaker voor woon-werkverkeer wordt gebruikt, al wordt de e-bike nog altijd dubbel zo vaak ingezet voor recreatief gebruik. De elektrische fiets kan daarnaast op toenemende populariteit rekenen bij mensen jonger dan 65 jaar, zo blijkt uit de gegevens van het KiM.

Vrouwen maken meer gebruik van een elektrische fiets, terwijl mannen langere afstanden afleggen. Sowieso wordt er met een elektrische fiets verder gereden dan met een reguliere fiets; gemiddeld 5,9 tegenover 3,6 kilometer. Mensen van 75 jaar en ouder leggen met gemiddeld 7,2 kilometer de langste afstanden af.

Sinds eind 2017 worden er in Nederland meer elektrische fietsen dan gewone fietsen verkocht. De coronacrisis bracht de verkoop vervolgens in een stroomversnelling. In mei lag de verkoop van e-bikes 38 procent hoger dan in dezelfde maand vorig jaar.