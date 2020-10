Het inmiddels Chinese MG timmert met zijn elektrische ZS EV flink aan de weg in Nederland. De gunstige basisprijs ligt daar vermoedelijk ten grondslag aan, al kan ook de naamsbekendheid van het merk een rol spelen. Veel mensen kennen MG immers nog als de Britse fabrikant achter de compacte tweezitsroadsters zoals de MGB uit de jaren zestig. Dat model is nu ook voorzien van een elektrische aandrijflijn.

Vorige week onthulde het Britse bedrijf RBW Electric Classic Cars namelijk een prototype van de RBW MGB Roadster, een elektrische versie van de oorspronkelijke MGB, die in 1962 op de markt kwam. Begin volgend jaar gaat de elektrische MGB in productie.

Daarmee doet RBW Electric Classic Cars iets vergelijkbaars als het eveneens Britse Lunaz, dat auto's als de Rolls-Royce Phantom V uit 1961 en de Jaguar XJ120 op verzoek elektrische maakt. Daarnaast levert het exemplaren van de Rolls-Royce Cloud en de Bentley S2 Flying Spur.

Van RBW Electric Classic Cars kunnen we op termijn ook meerdere modellen verwachten, maar dan een aantal segmenten lager. Het bedrijf zegt dat zijn elektrische aandrijflijn namelijk ook geschikt is voor klassiekers als de Jaguar E-Type, Austin Healey en de originele MINI.

De RBW MGB lijkt als twee druppels op de originele MGB uit 1962. (Foto: RBW Electric Classic Cars)

Geen mogelijkheid tot snelladen

Terug naar de RBW MGB Roadster. Het model heeft een volledig nieuwe carrosserie die nog precies lijkt op het origineel. Onderhuids zit een elektrische aandrijflijn waar drie jaar aan gewerkt is en die leunt op technologie van de Duitse toeleverancier Continental.

Het accupakket heeft een plekje onder de motorkap gekregen, terwijl de elektromotor op de achteras is geplaatst. Dit zorgt volgens het bedrijf voor een goede gewichtsverdeling, zodat de oorspronkelijke rijervaring nagebootst kon worden. Daarnaast is de wielophanging compleet nieuw ontwikkeld, net als het remsysteem. Zoals bij een elektrische auto te doen gebruikelijk, wordt er bij het remmen energie teruggewonnen.

De aandrijflijn is goed voor een vermogen van 70 kW (95 pk), waarmee de RBW MGB Roadster in ongeveer 9 seconden naar 100 kilometer per uur accelereert. De topsnelheid ligt op 130 kilometer per uur.

RBW Electric Classic Cars geeft een maximaal rijbereik van 260 kilometer op voor de MGB, iets dat tegen meerprijs opgeschroefd kan worden tot 321 kilometer. Snelladen kan de auto niet; je bent te allen tijde overgeleverd aan een laadsnelheid van 3 kW, waardoor een laadsessie zo'n 8 uur in beslag neemt.

Op en top Brits, de elektrische MGB. (Foto: RBW Electric Classic Cars)

Auto kost minimaal 90.000 pond

Binnenin ontmoeten het heden en het verleden elkaar, want hoewel de cockpit er op het eerste gezicht nog precies zo uitziet als in de auto van zestig jaar geleden, zie je al snel dat er flink aan gesleuteld is. De tellers zijn volledig nieuw en ertussen is een plekje gereserveerd voor een scherm. Tevens is het dashboard voorzien van een aanraakscherm, USB-poorten en nieuwe knoppen en schakelaars.

Er zullen in eerste instantie dertig exemplaren gebouwd worden, die vanaf heden gereserveerd kunnen worden. Daarvoor is een aanbetaling van 5.000 pond nodig, omgerekend 5.513 euro. De basisprijs van de RBW MGB Roadster is 90.000 pond.

Klanten hebben de keuze uit veertien lakkleuren en vijf kleuren voor het lederen interieur. De MGB kan tot slot geleverd worden met een hardtop.

Binnen in de MGB een mix van oud en nieuw. (Foto: RBW Electric Classic Cars)