Het eerste zogeheten vehicle-to-gridlaadplein van Nederland is vrijdag in Lelystad geopend. Elektrische auto's kunnen daar dankzij de V2G-technologie niet alleen bijgeladen worden, maar ook stroom leveren aan een naastgelegen gebouw.

Op de overdekte parkeerplaats staan tien V2G-laadpalen, die elektrische deelauto's van MyWheels kunnen opladen met de stroom die door negentig zonnepanelen is opgewekt.

Als de auto's niet gebruikt worden, leveren ze dankzij V2G-technologie stroom aan het net. Daarmee leveren de wagens in dit geval stroom aan een naastgelegen pand.

Het laadplein in Lelystad is aangelegd in het kader van de Proeftuin Slimme Laadpleinen, een programma van de door het ministerie van Infrastructuur en Milieu gesubsidieerde Nationale Agenda Laadinfrastructuur. Het plein is geopend door Mijndomein Energie, onderdeel van hostingprovider Mijndomein.