Waymo, een ontwikkelaar van technologie voor zelfrijdende auto's, heeft donderdag zijn robottaxidienst hervat in de Amerikaanse staat Arizona. In de voertuigen van Waymo, dat net als Google onderdeel van Alphabet is, zit geen bestuurder.

Op termijn zullen sommige robottaxi's van Waymo zo nu en dan wel weer iemand van het bedrijf aan boord hebben. Waymo gebruikt speciaal geprepareerde exemplaren van de Chrysler Pacifica, die dankzij tal van sensoren, camera's en andere technologie geheel zelfstandig kunnen rijden.

Binnen enkele weken moet het operationele gebied van de robottaxi's uitgebreid worden naar de omgeving van de stad Phoenix.

In maart werden de ritten gestaakt vanwege het coronavirus. De voertuigen zonder bestuurder waren eerder dit jaar voorbehouden aan een selecte groep gebruikers, waardoor maximaal tweeduizend ritten per week gemaakt werden.

Sinds donderdag kan iedereen gebruikmaken van de robottaxidienst. Daarnaast heeft fabrikant Fiat Chrysler Automobiles een systeem geïnstalleerd waarmee het volledige volume aan lucht in de auto na elke rit volledig ververst kan worden.