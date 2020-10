Volkswagen heeft woensdag de basisprijs van de ID.4 1st en 1st Max bekendgemaakt. Met deze twee uitvoeringen gaan de leveringen nog dit jaar van start. Hierdoor kost de auto vooralsnog minimaal 47.340 euro, omdat voordeligere versies pas later volgen.

Voor dat bedrag levert Volkswagen de ID.4 1st, die onder meer voorzien is van ledverlichting, wielen van 20 inch en een aanraakscherm van 10 inch voor het infotainmentsysteem. De 1st Max-uitvoering biedt daar bovenop wielen van 21 inch en een aanraakscherm van 12 inch. Bovendien monteert Volkswagen een glazen panoramadak en massagestoelen. Daarvoor vraagt het merk 56.940 euro.

De consument heeft bij de ID.4 1st en 1st Max alleen de keuze uit de carrosseriekleur. Het doel is om later dit jaar de eerste exemplaren uit te leveren, die alleen voorzien zijn van een accupakket van 77 kWh. Hiermee is volgens Volkswagen een rijbereik van 501 kilometer haalbaar.

In 2021 volgen minder kostbare versies van de ID.4, waaronder een instapmodel met een accupakket van 52 kWh. De prijzen zullen naar verwachting bij zo'n 38.000 euro beginnen.

