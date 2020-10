Mercedes-Benz zal de komende jaren tenminste zes nieuwe elektrische modellen presenteren. Een van de eerste daarvan is de EQS, die volgend jaar op de markt komt en een maximaal rijbereik van 700 kilometer heeft.

Met de introductie van de EQS wordt tevens een nieuw elektrisch platform geïntroduceerd, waar meerdere modellen gebruik van zullen maken. De EQS is bedoeld als elektrische tegenhanger van de onlangs onthulde S-Klasse en krijgt een maximaal rijbereik van 700 kilometer. De EQS krijgt op termijn gezelschap van een SUV-versie.

Een trede onder de EQS in het aanbod volgen de EQE en de EQE SUV. Deze modellen verhouden zich tot elkaar zoals de S-Klasse en E-Klasse dat doen bij de brandstofauto's van het merk. Voor deze twee modellen heeft Mercedes nog geen introductiemoment aangekondigd.

Dat heeft het wel voor de EQA en EQB, de elektrische versies van respectievelijk de GLA en de GLB. Deze modellen krijgen in tegenstelling tot de EQE en EQS dan ook geen geheel eigen carrosserie, maar delen hun uiterlijk met de brandstofauto's. De EQA gaat nog dit jaar in productie, de EQB in 2021.

Duurdere en elektrische modellen zijn de komende vijf jaar twee speerpunten van de dinsdag gepresenteerde strategie van Daimler voor Mercedes-Benz.

Kijk ook op AutoWeek.nl