Brancheorganisaties voor transportbedrijven en vervoerders die actief zijn in de stadslogistiek hebben overeenstemming bereikt met het kabinet over een overgangsregeling voor toegang tot zogeheten zero-emissiezones in steden met bestelwagens en vrachtauto's, zo melden de betrokkenen maandag.

Afgesproken is dat eigenaren van bestelbussen die aan de Euro 5-uitstootnorm voldoen, na 2025 nog twee jaar de zero-emissiezone in mogen. Bestuurders van een Euro 6-bestelwagen mogen dat nog drie jaar na de afgesproken datum.

RAI Vereniging is tevreden met het besluit, dat volgens de brancheorganisatie van realiteitszin getuigd. "Van belang is dat dit op een realistische manier gebeurt waarbij ondernemers, inclusief de kleine ondernemers in de stad, voldoende tijd hebben om hun wagenpark te vergroenen en over te schakelen op zero emissie", aldus voorzitter Steven van Eijck.

Tevens wil de brancheorganisatie dat het kabinet nu doorpakt met de geplande aanschafsubsidies voor elektrische bestelwagens en vrachtauto's. "Geef ondernemers zo snel mogelijkheid duidelijkheid. Daarmee krijgen zij niet alleen duidelijkheid, maar krijgt bovendien de hele automotive industrie, van zowel truck-, trailer- en carrossiebouwers als toeleveranciers en bestelbusfabrikanten, een belangrijke investeringsinjectie die zij in deze tijden van corona goed kan gebruiken."

Voor toegang tot de zero-emissiezones voor vrachtauto's geldt, afhankelijk van het soort vrachtwagen, een overgangstermijn van vijf tot acht jaar. Voor deze langere duur is gekozen, omdat vrachtwagens een grotere investering vragen en een langere afschrijvingstermijn kennen.