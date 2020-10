Over iets meer dan vijf jaar moeten alle nieuwe bussen die in het openbaar vervoer ingezet worden, uitstootvrij zijn. In 2030 moet de volledige vloot van bussen in ons land emissievrij rijden. Grote vervoerders en ov-bedrijven zetten steeds meer stappen in die richting. Tijd voor een tussenstand.

Vorige week kondigde de Vervoerregio Amsterdam een investering van 235 miljoen euro aan, onder meer voor de verdere verduurzaming van het openbaar vervoer. Zo wil de Vervoerregio Amsterdam dat 95 procent van het totaal aantal bussen in 2025 emissievrij is.

In januari kwam de eerste van 38 elektrische bussen voor het GVB van de band bij VDL. Daarnaast wordt de komende jaren geld gereserveerd voor de zogeheten derde serie emissievrije bussen voor de vervoerder. In de tussenliggende periode zal de Vervoerregio ook inzetten op het rijden op biodiesel, om zo de uitstoot terug te dringen.

Eind vorig jaar telde Nederland in totaal 770 elektrische bussen op een totaal van 5.236 stuks. Aan het einde van dit jaar komt de teller vermoedelijk uit rond de 1.388 bussen. In Groningen en Drenthe is bijna de helft van alle bussen al elektrisch, terwijl vervoerders in Overijssel en Zeeland nog moeten beginnen met elektrisch vervoer. De provincie Utrecht breidt het aantal van 17 elektrische bussen de komende tijd uit tot 60, waarbij 55 bussen voor stadsvervoer bedoeld zijn.

De Vervoerregio Amsterdam wil dat emissievrije bussen in 2025 een aandeel van 95 procent hebben. (Foto: GVB)

Den Haag staat voor inhaalslag

In de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) zitten ze ook niet stil. De MRDH heeft als opdrachtgever van het ov in 23 gemeenten een aantal maatregelen in gang gezet om ervoor te zorgen dat in 2025 iets meer dan de helft van alle bussen uitstootvrij is, zo laat een woordvoerder weten.

"Een aantal gemeenten heeft hoge ambities verwoord in het eigen collegeakkoord. Voor bepaalde onderdelen zijn lokale maatregelen dan effectief, bijvoorbeeld bij het verduurzamen van het eigen gemeentelijk wagenpark. Voor andere onderdelen is een regionale schaal effectiever of kan dit aanvullend zijn op wat gemeenten zelf doen", vult de woordvoerder aan.

RET, het ov-bedrijf van Rotterdam, rijdt nu al met 55 elektrische bussen. Aan het einde van volgend jaar moeten er daar nog eens 50 bij komen. Het HTM in Den Haag rijdt met 8 bussen, maar zal vanaf 2023 een inhaalslag maken om in 2025 de vloot al geheel uitstootvrij te hebben. In 2030 wil de RET hetzelfde doel bereikt hebben.

Dieselhybride bussen en zuinigere dieselbussen moeten de komende jaren als overbrugging dienen in Rotterdam, aangezien de derde lichting elektrische bussen in 2024 volgt, voordat de vloot in 2029 gecompleteerd wordt met 110 nieuwe emissievrije bussen.

De RET rijdt met 55 elektrische bussen. (Foto: RET)

Transdev heeft grootste vloot van Europa

Bij Transdev Nederland, bekend van Connexxion en Hermes, zijn inmiddels 300 van de 1.400 bussen in het land uitstootvrij. Hiermee heeft het bedrijf de grootste elektrische vloot van Europa. Aan het eind moet dat aantal opgelopen zijn tot 465 bussen. Het aandeel van emissieloze bussen in de vloot wordt in 2021 opgeschroefd tot 45 procent, om aan het einde van 2024 op 51 procent uit te komen.

Het zijn vooral de bussen die voor vervoer op en rond Schiphol ingezet worden, die elektrisch rijden een flinke boost hebben gegeven. In april 2018 werden daar de eerste 100 bussen in gebruik genomen. Dat aantal wordt volgend jaar met nog eens 110 uitgebreid.

Transdev zet niet alleen in op volledig elektrische bussen, maar ook op bussen op waterstof. Onder de Connexxion-vlag rijden in het concessiegebied Hoeksche Waard-Goeree Overflakkee nu 4 bussen. Dat aantal wordt volgend jaar opgeschroefd naar 20.

Keolis heeft eerste 165 bussen inmiddels binnen

Keolis Nederland, onderdeel van de internationale vervoersmaatschappij Keolis, leek eind vorig jaar op koers te liggen voor een grote elektrificatieslag in het oosten van het land, met een order bij de Chinese bussenbouwer BYD voor 259 elektrische bussen.

In augustus verloor Keolis echter een eerder gewonnen mega-aanbesteding voor busvervoer door gesjoemel met informatie. Keolis zou de komende tien jaar voor delen van Overijssel, Gelderland en Flevoland het busvervoer gaan verzorgen.

Vorige maand werd echter een overeenkomst bereikt met de provincies Overijssel en Gelderland, om een zogeheten tweejarige noodconcessie te rijden. Keolis begint op 13 december met de reeds bestelde elektrische bussen van BYD, die oorspronkelijk voor het contract IJssel-Vecht waren bedoeld. De eerste 165 bussen zijn inmiddels in Nederland geleverd.