De afgelopen weken kwam op deze pagina een aantal alternatieven voor het openbaar vervoer voorbij, variërend van de nieuwe e-bike van VanMoof tot aan de Piaggio MP3 motorscooter. Tijd om de balans op de maken en een of meerdere favorieten aan te wijzen.

Het aantal coronabesmettingen is de afgelopen tijd toegenomen, zozeer dat branchevereniging Openbaar Vervoer Nederland ruim twee weken geleden besloot de mediacampagne 'Het OV is OK' stil te leggen. Het onderstreept het lastige parket waarin ov-bedrijven zich bevinden, en waarom veel mensen de afgelopen periode op zoek zijn gegaan naar alternatieven voor het openbaar vervoer.

Dat was onder andere terug te zien in de hogere verkoop van e-bikes, elektrische snorfietsen en tweedehands auto's. Een aantal van deze vervoermiddelen hebben we dan ook aan een praktijktest onderworpen. Hieronder voor de volledigheid de geteste exemplaren, op alfabetische volgorde.

Geteste exemplaren Fatwheel E bike vintage cruiser: 2.199 euro

Piaggio MP3: 7.829 euro

QWIC RD11 Speed speedpedelec: 3.899 euro

Renault Twizy: ongeveer 5.000 euro

VanMoof S3 e-bike: 1.998 euro

Vespa Elettrica snorfiets: 6.629 euro

Speedpedelec werkt verslavend

Om met de fietsen te beginnen: VanMoof is al een aantal jaar een begrip in Nederland en met de eerder dit jaar geïntroduceerde S3 e-bike lijkt het merk precies de juiste snaar geraakt te hebben. Het model sloeg in als een bom, mede dankzij de karakteristieke looks, fraaie afwerking en gunstige prijs. Het is een elektrische fiets waar mensen, getuige de reacties onderweg, echt naar uit hebben gekeken.

Helemaal vrij van eigenaardigheden is de VanMoof niet. Zodra je boven de snelheid komt tot waar trapondersteuning geleverd wordt, voel je een vreemde weerstand in de pedaalslag. Bovendien moet er (te) veel via de app geregeld worden en is het accupakket niet uitneembaar.

De eveneens Nederlandse QWIC RD11 Speed is net als de VanMoof gunstig geprijsd ten opzichte van de concurrentie. En ook hier geldt dat de afwerking en het materiaalgebruik van hoog niveau zijn.

De RD11 Speed is een zogeheten speedpedelec die je met het grootste gemak naar snelheden van boven de 40 kilometer per uur sleurt. Daar zul je binnen de bebouwde kom op beducht moeten zijn, want dergelijke snelheden op wat in essentie nog gewoon een fiets is, zijn ietwat verslavend.

Het grote voordeel van de QWIC is dat de accu uitneembaar is, zodat je de fiets niet in de hal of op een andere, minder praktische plek hoeft te zetten. Dat is ook wel nodig, want als je met de QWIC in standje vier flink in de weer bent, blijft het ondersteund rijbereik steken op 20 tot 30 kilometer.

De Fatwheel E bike vintage cruiser is weliswaar uiterst comfortabel, maar we zouden er niet mee gaan forenzen. Daarvoor heeft de opvallende elektrische fiets iets teveel nukken. De trapondersteuning heeft een eigen wil en het bandenlawaai gaat op den duur vervelen. Als daar een gunstig prijskaartje tegenover staat, zou je dat nog door de vingers kunnen zien. Helaas is dat niet het geval.

De QWIC is een dijk van een fiets, of beter gezegd speedpedelec. (Foto: NU.nl/Seren Aybas)

Piaggio MP3 is prettige verrassing

Dan de Vespa, een icoon op wielen die dankzij elektrische aandrijving klaar voor de toekomst lijkt. Lijkt, want eenmaal onderweg voelt de Vespa Elettrica vanwege het lawaai ouderwets en spartaans aan. Daar veranderen verschillende luxe en hoogwaardige afwerkingsdetails niets aan. Sterk is-ie wel, waardoor je snel van je plek bent. Er is bovendien voldoende bagageruimte, de zithouding is prima en het rijbereik is top. Het gebrek aan een uitneembare accu en de forse prijs diskwalificeren de Vespa.

De Piaggio MP3 gaat als driewielig concept alweer wat jaartjes mee. Ooit geboren om de automobilist zonder motorrijbewijs de files te laten ontwijken, kan de MP3 dat anno 2020 nog steeds. Helemaal als je voor 19 januari 2013 je rijbewijs B hebt behaald. Dan stap je als automobilist namelijk zo op.

In de stad is de MP3 prima beheersbaar, relatief stil en comfortabel. Drempels neemt het voertuig met gemak en ook van zaken als tramrails of putdeksels heb je geen last. Op de snelweg is de Piaggio tamelijk onverstoorbaar, ook als er zijwind staat. Bovendien is er op hogere snelheid nog voldoende vermogensreserve over, zodat je niet hoeft te worstelen om iemand in te halen. Een verrassend fijn apparaat, waar je wel even de tijd voor moet nemen om hem te leren kennen.

De elektrische Renault Twizy is alweer ruim negen jaar onder ons en nog steeds nieuw verkrijgbaar. Op de tweedehandsmarkt is het minuscule voertuig inmiddels best voordelig, waardoor onze interesse gewekt was. Jammer genoeg is de Twizy oncomfortabel, lawaaiig en onpraktisch. Het rijbereik is niet denderend en je kan alleen aan een regulier stopcontact laden.

De elektrische Vespa is even fraai als teleurstellend. (Foto: Piaggio)

Conclusie

Vooropgesteld is het niet onze bedoeling een winnaar aan te wijzen. Bovendien is het oordeel gekleurd, vanwege het feit dat ondergetekende in een appartement woont. Daardoor zijn zaken als een uitneembare accu voor mij belangrijker dan voor iemand met een oprit.

Gesteld voor de keuze om een favoriet alternatief voor het openbaar vervoer aan te wijzen, dan kies ik zonder twijfel voor de QWIC. De speedpedelec als concept sluit erg goed aan bij het huidige tijdsbeeld, en is in de vorm van de QWIC RD11 Speed prima uitgewerkt tegen een relatief gunstige prijs. De Piaggio MP3 heeft me het meest verrast en is zeker op de langere afstanden een zeer prettige metgezel, al moet daar wel een relatief hoog bedrag voor betaald worden.

De Piaggio MP3 is een opvallend fijn ding. (Foto: NU.nl/Seren Aybas)