Het merk Lynk & Co opent later deze maand zijn eerste zogeheten 'club' in Amsterdam. Vanuit daar hoopt het mensen te kunnen overtuigen lid te worden. De fabrikant wil namelijk geen auto's verkopen, maar abonnementen en gereden kilometers. NU.nl sprak Alain Visser, CEO van Lynk & Co International, over de plannen van het merk.

Lynk & Co komt naar Nederland met de reeds in China leverbare 01. De auto wordt hier in opgewaardeerde vorm leverbaar als hybride of met plug-inhybrideaandrijflijn. Ondanks dat het merk een auto levert, is het volgens Visser in de eerste plaats een mobiliteitsbedrijf.

"Mensen geven tegenwoordig meer om de ervaring dan het bezit, waardoor je je als bedrijf niet moet blindstaren op het voertuig maar moet kijken maar naar mobiliteit", zegt Visser. Dat is wat hem betreft ook het grote verschil met de gevestigde orde, die zich naar eigen zeggen eveneens met mobiliteit en deelauto's bezig houden.

"Natuurlijk zien we dat veel andere merken zich proberen te profileren op mobiliteit, maar diezelfde fabrikanten schermen aan het einde van de maand nog steeds met verkoopcijfers; ze zeggen het een maar meten het andere. Onze maatstaf voor succes is niet het verkoopaantal maar het ledenaantal".

De Lynk & Co 01 lijkt nauwelijks op de Volvo waar hij zijn techniek mee deelt. (Foto: Lynk & Co)

'Auto staat 96 procent van de tijd stil'

Een lidmaatschap kost je maximaal 500 euro in de maand, zo belooft Lynk & Co. De verzekeringskosten en het onderhoud zitten bij de prijs inbegrepen. Er weer van af komen is net zo eenvoudig, aangezien het merk een maandelijkse opzegtermijn hanteert.

Blijf je lid, dan kun je de auto delen. Hoe meer andere leden ervan gebruikmaken, hoe lager het maandbedrag. Een kosteloos lidmaatschap is ook mogelijk. Dan krijg je weliswaar geen Lynk & Co 01 voor de deur, maar wel toegang tot het deelplatform en betaal je alleen voor het (tijdelijke) gebruik van het voertuig.

Dit is volgens Visser precies de totaal andere aanpak die nodig is op dit moment. "Ik heb ruim dertig jaar ervaring in de auto-industrie. Hoezeer ik ook het product waardeer, er is de afgelopen jaren te weinig aan het businessmodel veranderd en de houdbaarheid ervan komt in zicht. Een auto staat 96 procent van de tijd stil; er moet iets fundamenteel veranderen."

Betalen voor mobiliteit in plaats van bezit is volgens Lynk & Co dan ook de manier om het aantal auto's op de weg terug te dringen. Dat is volgens Visser ook de reden om een vestiging in Amsterdam te openen.

"Amsterdammers staan over het algemeen sceptisch tegenover de auto, maar tegelijkertijd heel open voor nieuwe ontwikkelingen, waaronder autodelen. De mogelijkheid om minder te betalen voor je abonnement zal ongetwijfeld aanspreken. Wie wil er nou niet minder betalen? Zo kun je met drie gezinnen besluiten de auto te gaan gebruiken, om zo de kosten laag te houden."

Veel opvallende details op de Lynk & Co 01. (Foto: Lynk & Co)

'Bewust niet voor volledig elektrisch gekozen'

De Lynk & Co 01, net als Volvo onderdeel van de Chinese Geely Auto Group, deelt zijn techniek met de Volvo XC40 en meet 4,54 meter. De versie met plug-inhybrideaandrijflijn levert een systeemvermogen van 261 pk. Dankzij een accucapaciteit van 16,7 kWh moet je ongeveer 70 kilometer elektrisch kunnen afleggen voordat de driecilindermotor het overneemt.

Daarnaast wordt de Lynk & Co 01 leverbaar als reguliere hybride, waarbij de benzinemotor is gekoppeld aan een 50 pk sterke elektromotor. Samen zijn ze goed voor een systeemvermogen van 197 pk. De enige andere keuze die je als klant hebt is de kleur: blauw of zwart.

"Doordat alles zo simpel is, moet je geen belemmering hebben in de vorm van afhankelijkheid van laadpalen. Daarom hebben we niet voor een volledig elektrisch model gekozen", legt Visser uit. "Daarvoor is de laadinfrastructuur in Europa nog niet toereikend."

De plug-inhybride heeft een laadopening aan de zijkant. (Foto: Lynk & Co)

'Net zo Chinees als Volvo'

Lynk & Co werkt voor het faciliteren van het onderhoud samen met Volvo. De status van de auto wordt bijgehouden en de gebruiker krijgt een notificatie als een onderhoudsbeurt nodig is. De auto wordt dan opgehaald en naar de dichtstbijzijnde Volvo-dealer gebracht. Visser verwacht een hoop goeds van de link met het Zweedse merk.

"We zijn heel open over onze banden met Volvo. Het is ons zustermerk en inderdaad liften we als jong en onbekend merk graag mee op de reputatie van Volvo. Dit stelt mensen mogelijk gerust over de betrouwbaarheid van het product. Daarnaast helpt het qua naamsbekendheid", zegt Visser.

Lynk & Co ziet zichzelf tenslotte niet als Chinees merk, ondanks dat de 01 daar van de band komt. "Het is niet zo dat we voor onze bedrijfsstructuur als onderdeel van een Chinees moederbedrijf weglopen, maar zeggen dat we een Chinees merk zijn strookt simpelweg niet met de realiteit. We zijn gevestigd in Zweden, waar onze auto ontworpen en ontwikkeld is. In die zin zijn we net zo Chinees als zustermerk Volvo", besluit Visser.

Geïnteresseerden die de Lynk & Co 01 per se willen kopen, moeten nog even geduld hebben. Later deze maand wordt de prijs bekend gemaakt.