In september zijn in Nederland 108.488 tweedehands auto's verkocht, een toename van 10,6 procent ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. Dat melden BOVAG en dataprovider RDC vrijdag. Gemeten over het derde kwartaal kwam de stijging uit op 10,1 procent.

Daarmee loopt de verkoop van tweedehands auto's tot en met september inmiddels 1,3 procent voor op het volume van vorig jaar. In het derde kwartaal is de verkoop van tweedehands elektrische modellen meer dan verdubbeld tot 3.570 stuks.

Daarnaast ziet BOVAG een toename van het aantal auto's met automatische transmissie. Het afgelopen kwartaal hadden deze een aandeel van bijna 29 procent. De brancheorganisatie wijst naar de toenemende vraag naar hybride voertuigen als achterliggende oorzaak.

BOVAG weet niet of de vraag naar tweedehands auto's in het vierde kwartaal verder zal stijgen, aangezien thuiswerken onlangs opnieuw als norm is gesteld door de overheid. Mogelijk gaan hierdoor minder mensen op zoek naar een alternatief voor het openbaar vervoer. Bovendien zijn er zorgen over de werkgelegenheid, wat een uitwerking op het consumentenvertrouwen heeft.