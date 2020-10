Jim Farley, de nieuwe topman van Ford, heeft donderdag toegezegd vaart te zullen zetten achter het herstel van de autofabrikant. Ford ondergaat een reorganisatie waar een bedrag van 11 miljard dollar (9,35 miljard euro) mee gemoeid is. De topman wil de winst zo snel mogelijk opschroeven.

Farleys eerste daad als CEO was de benoeming van een nieuwe financiële topman bij het bedrijf in de vorm van John Lawler, als onderdeel van veranderingen in de top van het bedrijf.

"De afgelopen drie jaar hebben we onder leiding van Jim Hackett (de vorige CEO, red.) belangrijke stappen gezet en de deur naar een spannende en winstgevende toekomst opengezet. Nu moeten we over de finishlijn stormen", aldus Farley.

Onder leiding van Farley moet Ford zich nog meer gaan concentreren op de meest winstgevende modellen en carrosserievormen. Daarnaast wil het op grote schaal elektrische auto's gaan produceren.