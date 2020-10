In Nederland zijn in september 29.434 nieuwe personenauto's op kenteken gegaan, een daling van 21,9 procent ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. Dat melden BOVAG, RAI Vereniging en dataprovider RDC donderdag. Gemeten over de eerste negen maanden van dit jaar ligt het aantal registraties een kwart lager dan vorig jaar.

Door de voortdurende verkoopdaling houden de brancheverenigingen onveranderd vast aan hun prognose van 350.000 nieuwe auto's, hetgeen een daling van 20 procent zou betekenen.

Gezien het lagere aantal registraties spreken BOVAG en RAI Vereniging hun zorgen uit over de veroudering van het wagenpark, dat opgelopen is naar gemiddeld elf jaar. Hierdoor komt de verduurzaming in het gedrang. Ook de steeds hogere aanschafbelasting (bpm) staat een verlaging van de CO2-uitstoot in de weg, zeggen de brancheverenigingen.

"Die reductiedoelstellingen halen wij niet door alleen de verkoop van elektrische auto's te stimuleren, maar juist ook met de verkoop van alternatieve schone, zuinige technieken. Maar in Nederland ontmoedigt de almaar stijgende aanschafbelasting juist de koop van een nieuwe auto, waardoor milieu en klimaat het onderspit delven en Nederland in Europees verband steeds verder achterop raakt."

Volkswagen zette in september met 2.472 stuks de meeste nieuwe auto op kenteken, gevolgd door KIA en Toyota. De KIA Niro was vorige maand opnieuw het vaakst geregistreerde model. De Tesla Model 3 en de Volvo XC40 maken de top drie compleet. Gekeken naar het afgelopen kwartaal is Volkswagen nog altijd marktleider, gevolgd door KIA en Peugeot.