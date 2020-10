Lynk & Co komt naar Nederland met de reeds in China leverbare 01. De auto wordt in opgewaardeerde vorm leverbaar als hybride of met plug-inhybrideaandrijflijn. Het Chinese merk opent volgende maand zijn eerste winkel in Amsterdam, waar je een abonnement op de auto kunt nemen. Pas later zal de Lynk & Co 01 ook in de verkoop gaan.

Lynk & Co, net als Volvo onderdeel van de Chinese Geely Auto Group, wil zich met het abonnementsmodel onderscheiden van de concurrentie. Het abonnement van Lynk & Co kost maximaal 500 euro per maand. Daar zijn alle servicekosten bij inbegrepen. Dit bedrag kan lager uitvallen als je de auto gaat delen.

Lynk & Co belooft dat klanten in theorie 'gratis' een auto kunnen rijden als deze voldoende wordt gedeeld. Ook kunnen mensen zonder auto gratis lid worden. In dat geval betaal je alleen voor de kosten van het gebruik.

Hoe vaker je de auto deelt, hoe goedkoper hij wordt. (Foto: Lynk & Co)

Voor onderhoud naar de Volvo-dealer

Het model deelt zijn techniek met de Volvo XC40 en meet 4,54 meter. De versie met plug-inhybrideaandrijflijn levert een systeemvermogen van 261 pk. Dankzij een accucapaciteit van 16,7 kWh moet je ongeveer 70 kilometer elektrisch kunnen afleggen voordat de driecilindermotor het overneemt.

Daarnaast wordt de Lynk & Co 01 leverbaar als reguliere hybride, waarbij de benzinemotor is gekoppeld aan een 50 pk sterke elektromotor. Samen zijn ze goed voor een systeemvermogen van 197 pk.

Lynk & Co werkt voor het faciliteren van het onderhoud samen met Volvo. De status van de auto wordt bijgehouden en de gebruiker krijgt een notificatie als een onderhoudsbeurt nodig is. De auto wordt dan opgehaald en naar de dichtstbijzijnde Volvo-dealer gebracht.

Waar Volvo al zijn modellen op een maximale snelheid van 180 kilometer begrenst, doet zustermerk Lynk & Co dat ondanks de technische verwantschap met de Volvo XC40 niet. De hybride 01 loopt 190 kilometer per uur, de plug-inhybride 220 kilometer per uur.

De achterkant van de Lynk & Co 01. (Foto: Lynk & Co)

