De Volkswagen Group zet sportwagenmerken Bugatti en Lamborghini mogelijk richting de etalage, zo vertellen bronnen woensdag aan Reuters. Het afstoten van de merken is een van de onderwerpen die tijdens strategisch overleg in november aan bod zullen komen.

Volkswagen kan de berichten niet bevestigen. Wel verklaarde topman Herbert Diess dinsdagavond tegenover Reuters dat het aanbod van de groep tegen het licht gehouden wordt. "We moeten ons gezien de grote omwenteling die in de industrie plaatsvindt afvragen of er in de transformatie nog plek is voor bepaalde bedrijfsonderdelen."

Het is niet voor het eerst dat dergelijke geruchten de kop opsteken. Eerder deze maand spraken ingewijden over de mogelijke verkoop van Bugatti aan Rimac, een Kroatische fabrikant van elektrische sportwagens. Porsche, een ander onderdeel van de Volkswagen Group, heeft een aandeel in Rimac. Volkswagen zou Bugatti willen inzetten om een groter aandeel te verwerven.

Voor Lamborghini liggen meer opties op tafel, aangezien overwogen kan worden dit merk dichter bij Audi te zetten in het portfolio. De merken zouden - meer dan nu al het geval is - technologie kunnen delen.

Tijdens het strategisch overleg in november wil Volkswagen een koers naar een hogere marktwaarde uitstippelen. Het concern wil een toename zien van ongeveer 78 miljard euro in 2020 naar 200 miljard euro in 2025. "Volkswagen is ernstig ondergewaardeerd als je het afzet tegen zijn technologische slagkracht en wereldwijde bereik", aldus Diess.

Daarvoor moeten nog wel flinke stappen gezet worden, erkende Diess, vooral op het gebied van softwareontwikkeling. Volkswagen ondervond grote problemen op dat vlak tijdens de ontwikkeling van de nieuwe Golf en de elektrische ID.3. Het bedrijf verwacht pas in 2023 of 2024 een volgende stap te kunnen zetten, wat volgens de topman niet ideaal is met het oog op de waardering van de Volkswagen Group.

Kijk ook op AutoWeek.nl