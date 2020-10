BMW heeft de nieuwe 4 Serie Cabrio gepresenteerd. De auto heeft in tegenstelling tot zijn voorganger voortaan een stoffen cabriodak. Daarnaast krijgt het model het opvallende front van de in juni onthulde 4 Serie Coupé aangemeten. In maart 2021 verschijnt de nieuwe cabriolet op de weg.

Met de introductie van de nieuwe 4 Serie Cabrio keert BMW na ruim dertien jaar terug naar een stoffen cabriodak voor het model, die destijds nog als 3-Serie verkocht werd.

Volgens het Duitse merk weegt de kap 40 procent minder dan het stalen dak van het uitgaande model. De kap wordt standaard in het zwart uitgevoerd, maar kan tegen een meerprijs ook in het grijs geleverd worden.

Met een open dak meet de bagageruimte 300 liter, wat een winst van 80 liter betekent. Met een gesloten dak kan achterin 385 liter aan bagage mee. De rugleuning is neer te klappen. De BMW 4 Serie Cabrio is optioneel met een windscherm leverbaar. Daarnaast kan de auto worden uitgerust met de zogeheten Air Collar-optie, een systeem waarbij vanuit in de hoofdsteunen geïntegreerde roosters warme lucht rond de nek van de inzittenden wordt geblazen.

Tot de komst van de M4 Cabrio is de 374 pk sterke M440i-uitvoering het topmodel. Dankzij de toepassing van een mild-hybridsysteem kan de bestuurder bijvoorbeeld tijdens het optrekken tijdelijk over 11 pk extra beschikken. De acceleratie van 0 naar 100 kilometer duurt 4,9 seconden. Een achttraps-Steptronic Sport-transmissie met Sprint-functie, waarmee de auto sneller accelereert, kost extra.

Daarnaast is de 4-Serie Cabrio leverbaar met een keur aan benzine- en dieselmotoren, variërend in vermogen van 184 pk voor de 420i en 258 pk voor de 430i tot aan 340 pk voor de sterkste dieseluitvoering, de M440d. De twee andere dieselversies zijn goed voor respectievelijk 190 en 286 pk. Prijzen worden in de aanloop naar de marktintroductie in maart bekendgemaakt.

De koetslijn is als met een liniaal getekend. (Foto: BMW)

Kijk voor alle foto's op AutoWeek.nl