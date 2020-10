Dacia toonde eerder deze maand de eerste foto's van de geheel nieuwe Logan, Sandero en Stepway. Dinsdag deelt het Roemeense merk van Renault de specificaties van de nieuwe modellen, die in januari op de markt komen.

De Dacia Logan, Sandero en Stepway delen hun technische basis met de Renault Clio en Nissan Juke, en lopen daarmee in de pas met de duurdere modellen van het moederbedrijf. De Logan sedan, waar het merk in 2005 mee naar Nederland kwam, komt hier te vervallen. De in 2006 voor het eerst geïntroduceerde stationwagenversie, de zogeheten Logan MCV, keert überhaupt niet terug.

Blijven over de Sandero en Stepway, die voortaan 4,06 meter lang zijn en een wielbasis hebben van 2,60 meter. Ook zijn de auto's iets breder geworden, wat meer schouderruimte binnenin betekent. De beenruimte achterin groeide met 4,2 centimeter, aldus Dacia. De bagageruimte nam met 8 liter toe tot 328 liter.

Ook het interieur ging volledig op de schop. Zo monteert Dacia - afhankelijk van de uitvoering - voortaan een 8-inch aanraakscherm voor het infotainmentsysteem. De duurste versie heeft de beschikking over navigatie, bluetooth en Apple CarPlay. Daarnaast worden een keur aan rijhulp- en veiligheidssystemen leverbaar.

Binnenin zij de Dacia Sandero en Stepway weer bij de tijd. (Foto: Dacia)

Ook lpg-modellen naar Nederland

De nieuwe Dacia's worden in Nederland leverbaar met een 90 pk sterke benzinemotor. De krachtbron kan aan een handbank of CVT-automaat gekoppeld worden.

Bovendien haalt de importeur de zogeheten Tce 100 Eco-G-motor naar ons land, die ook op lpg loopt. De modellen zijn voorziet van een 50 liter grote gastank, die een bruikbare capaciteit van 40 liter heeft. Doordat er ook een benzinetank van 50 liter aan boord is, claimt Dacia voor de lpg-versies een totaal rijbereik van 1.300 kilometer.

Prijzen zijn nog niet bekendgemaakt. In januari 2021 staan de nieuwe Dacia Sandero en Stepway bij de dealer.

De Stepway (rechts) heeft opnieuw mee bodemspeling dan de Sandero (Links). (Foto: Dacia)

