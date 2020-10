Je zou het haast vergeten, maar de in 2011 gepresenteerde Renault Twizy is nog altijd leverbaar. Op de tweedehandsmarkt is de uiterst compacte Twizy inmiddels voor minder dan 5.000 euro verkrijgbaar, waarmee deze voor meer mensen bereikbaar is. Is deze Renault daarmee ook een alternatief voor het openbaar vervoer? Om dat te testen gingen we een middag met het voertuig op pad.

Op deze pagina zijn de afgelopen weken al een aantal mogelijke alternatieven voor het openbaar vervoer voorbij gekomen, variërend van e-bike en speedpedelec tot motorscooter. De Twizy is vooralsnog het laatste hoofdstuk uit de serie.

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: de elektrische Renault komt niet in aanmerking voor aanschafsubsidie, omdat de maximale reikwijdte onder het minimum valt. Daarmee hebben we het eerste mogelijk minpunt van de Twizy benoemd, want met een actieradius van ongeveer 75 kilometer hoef je geen lange ritten te plannen.

Alleen laden aan het stopcontact

In 2011 moest je 7.690 euro neertellen voor de versie met 17 pk, het exemplaar waarmee je ook buiten de stad terecht kon. De 9 pk sterke basisversie haalt namelijk maximaal 45 kilometer per uur, waardoor hij bij de autoweg vandaan moet blijven. Inmiddels is de zogeheten Twizy 80 zoals gezegd voor minder dan 5.000 euro te krijgen, waardoor het iets kan zijn voor hen die voordelig(er) vervoer overwegen.

In veel gevallen komt daar nog accuhuur bij, waarmee een ander mogelijk minpunt van de Twizy benoemd is: je hebt extra maandelijkse kosten van minimaal 61 euro. Daar staat tegenover dat je je geen zorgen hoeft te maken over de staat van het 6,1 kWh accupakket.

Het derde aandachtspunt is dat de Twizy alleen aan het reguliere stopcontact kan laden. Daar moet je maar net toegang toe hebben. Dat is bij een appartement in de stad lang niet altijd het geval. Staat de Twizy eenmaal aan de lader dan neemt een laadsessie maximaal 3,5 uur in beslag.

De Twizy is slechts 2,33 meter lang. (Foto: Renault)

Doodeenvoudig te bedienen

Ondanks zijn leeftijd is de 474 kilo wegende Twizy nog altijd een frisse verschijning. Je trekt er bovendien de aandacht mee. Het ding is slechts 2,33 meter lang en 1,39 meter breed, maar opvallen doe je vooral met de naar boven scharnierende balken die dienstdoen als portier. In tegenstelling tot wat het formaat doet vermoeden, biedt de Twizy plaats aan twee. Daarvoor moet je als achterpassagier wel je benen een beetje om de voorstoel heen vouwen. Ook de zitplaats zelf is niet heel comfortabel.

Voorin ontbreekt het zitcomfort eveneens. Daarnaast moet je wat concessies doen wat zithouding betreft, aangezien de stoel alleen in lengte te verstellen is. Achter het voor deze auto wat lompe stuur zit een eenvoudig scherm met alleen de hoogst noodzakelijke informatie. De enige knoppen zijn die van de alarmlichten en de voor- en achteruit. Verwarming ontbreekt, de rijwind doet dienst als airconditioning,

Ondanks de elektrische aandrijflijn krijg je nog gewoon een sleutel bij de Twizy. Sterker nog, deze moet in een contactslot om de auto 'aan' te zetten. Vervolgens is het een kwestie van op 'D' drukken en gaan. Qua bieding is de auto dus doodeenvoudig.

De elektrische Twizy heeft 'gewoon' een contactslot. (Foto: Renault)

Spartaanse rijbeleving

Wie een geruisloze rijervaring verwacht, komt bedrogen uit. Zeker voor een elektrisch voertuig giert, suist en zoemt de Twizy erop los, zowel bij het optrekken als uitrollen. Een gesprek voeren met de achterpassagier is nog een hele toer. Ook het gebrek aan comfort en de matige stabiliteit van de auto tijdens het rechtuit rijden dragen bij aan de spartaanse rijbeleving. Opvallend: zo lawaaiig de Renault in zijn vooruit is, zo stil is hij in zijn achteruit.

Met 17 pk is het op papier behelpen maar in de praktijk kom je aardig met het verkeer mee; je accelereert in een vloeiende beweging naar een topsnelheid van 80 kilometer per uur, al ga je in de praktijk zo nu en dan een paar kilometer harder.

Op die snelheid is er van stuurgevoel geen sprake meer en voelt de Twizy erg zweverig aan. Ook de zijwindgevoeldigheid draagt daar aan bij. Je merkt aan alles dat de auto dan uit zijn comfort zone is. Voor de vorm hebben we een ritje over de snelweg gemaakt, maar dat is geen aanrader. Als het echt niet anders kan is het mogelijk, maar met langere stukken doe je niemand een plezier.

Op een autoweg is de Twizy niet in zijn element. (Foto: Renault)

Conclusie

Anno 2020 geldt wat eerder dit decennium ook gold: De Twizy zal een heel beperkte doelgroep aanspreken. Mogelijk is dat iemand die een gemotoriseerde of ongemotoriseerde tweewieler niet ziet zitten, maar toch graag mobiel wil zijn zonder het milieu al teveel te belasten. Juist daarvoor is het prijsverschil met elektrische auto's als een Citroen C-Zero of Peugeot iOn (die wel voor subsidie in aanmerking komen) op de tweedehands markt te klein. De Renault Twizy zal dus vooral een liefhebbersding blijven, voor wie er echt een wil.