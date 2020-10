De Chinese tak van Volkswagen trekt de komende vier jaar 15 miljard euro uit voor investeringen in elektrisch rijden in het land. Dat bedrag komt bovenop de 33 miljard die Volkswagen wereldwijd voor hetzelfde doel wil investeren tot aan 2024, zo heeft het concern maandag op het World New Energy Vehicle Congress in China bekendgemaakt.

Met de extra investering in China moet onder meer de lokale productiecapaciteit opgeschaald worden. Zo wil Volkswagen over vijf jaar vijftien elektrische modellen in China produceren. In 2025 moet tevens 35 procent van het modelaanbod in China elektrisch zijn. Het merk zegt niet of dit aantal alleen volledig elektrische auto's zijn of ook modellen met plug-inhybrideaandrijflijn omvat. Daarnaast wil Volkswagen in China meer samenwerkingen aangaan met lokale producenten van accupakketten en laadinfrastructuur.

Volkswagen hoopt met de miljardeninvesteringen terrein op Tesla terug te winnen. Vorige week kondigde topman Elon Musk tijdens de zogeheten Battery Day van het merk enkele doorbraken aan op het gebied van batterijcellen en productiemethodes. Eerder op maandag liet hij weten dat rond 2030 de productiecapaciteit van Tesla rond de twintig miljoen exemplaren per jaar moet liggen. Ter vergelijking, vorig jaar bouwde het merk 365.194 stuks.

