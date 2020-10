Waar de subsidiepot voor de aanschaf van een nieuwe elektrische auto binnen de korte keren leeg was, is die voor tweedehands elektrische voertuigen nog voor de helft gevuld. Blijkbaar slaat het huidige aanbod van gebruikte modellen niet aan, terwijl er voor auto's als de Hyundai IONIQ Electric en de Volkswagen e-Golf een hoop te zeggen valt.

Elektrische auto's met een praktijkbereik van minstens 300 kilometer zijn van recente datum en dus voorlopig dungezaaid op de tweedehandsmarkt. De Hyundai IONIQ Electric en de Volkswagen e-Golf doen het met fabrieksopgaves van respectievelijk 280 en 300 kilometer niet eens heel slecht, al zijn die waardes vastgesteld op basis van de weinig nauwkeurige New European Driving Cycle (NEDC).

In de praktijk moet je dus rekening houden met een flink lager rijbereik. Bij mooi weer gaat het allemaal nog wel. Maar zodra de temperaturen dalen, neemt de accucapaciteit af en blijft er van de beoogde 200 kilometer ineens een stuk minder over.

Ook qua prijs zijn de modellen geen prijspakkers. Een exemplaar kost al snel 25.000 euro. Ook al kun je op basis van lagere onderhoudskosten, geen wegenbelasting en lagere energiekosten nog zo'n mooie rekensom maken, de aanschafprijs ligt nog altijd ver boven die van een occasion (ondanks de overheidssteun die er nog vanaf gaat).

Maakt dat de e-Golf en IONIQ Electric bij voorbaat kansloos? Wij denken van niet. Beide auto's vormen een betaalbaar alternatief voor veel duurdere nieuwe modellen en zijn daarmee een prima opstap naar elektrisch rijden voor mensen die dat al lang overwegen. De modellen zijn in alle opzichten volwaardige auto's. En dankzij de CCS-laadpoorten die het mogelijk maken de wagens redelijk snel te laden, hoef je je in de praktijk vrijwel nooit zorgen te maken over of je wel op de plaats van bestemming aankomt.

De IONIQ is te herkennen aan zijn aflopende daklijn. (Foto: AutoWeek)

Volwassen aandrijflijn in de Hyundai

Kijken we naar de maatvoering, dan valt op dat de Hyundai ruim 20 centimeter langer dan de Golf is. Gek genoeg profiteren de achterpassagiers daar ondanks de eveneens grotere wielbasis niet van. Je zou wat meer beenruimte verwachten, maar dat is helaas niet het geval en de aflopende daklijn heeft consequenties voor de hoofdruimte. Qua bagageruimte scoort de IONIQ wel meer punten.

Voor iedereen die kennismaakt met elektrisch rijden zal een ritje in deze Hyundai een ware openbaring zijn. Zo'n elektromotor overklast een verbrandingsmotor namelijk in alle opzichten. De gasrepsons is goed, er zijn geen vibraties en hij is vooral heel stil. Met de flippers aan het stuur kun je de mate van recuperatie (afremmen op de motor en daarmee energie terugwinnen) instellen.

Kies je voor de hoogste stand, dan heb je het rempedaal nauwelijks nog nodig en laad je ongemerkt steeds een beetje bij. De aandrijflijn maakt een volwassen indruk. De motor mag dan heel stil zijn, het afrolgeluid van de achterbanden valt wel op. Misschien kan een ander merk of type banden dat geluid terugdringen. Vering en demping neigen naar een stug karakter en de besturing betrekt je nauwelijks bij het rijden. Toch doet dit alles geen afbreuk aan de rijbeleving, die is best in orde.

Veel knoppen aan boord van de Hyundai. (Foto: AutoWeek)

Veel rust aan boord van de e-Golf

In de praktijk maakt de Golf dezelfde vlotte indruk en onder de streep is hij op alle onderdelen zelfs iets sneller. De vermogensafgifte verloopt heel soepel en natuurlijk en naast de normale rijmodus is er eco en eco+. Die laatste moet je maar niet gebruiken: de auto is dan traag en de klimaatregeling doet vrijwel niets meer.

Trek je de pook na het inschakelen van 'D' nog een keer naar achteren, dan staat hij in 'B', wat staat voor brake (remmen). Dat werkt eigenlijk net zo fijn als met die flippers aan het stuur en eenmaal gewend aan deze modus wil je niet anders meer. Accelereren en remmen doe je met je één pedaal. Alleen voor de laatste meters tot aan stilstand moet je zelf even op de rem trappen, tenzij je op de adaptieve cruisecontrol rijdt, dan stopt de Golf vanzelf (als je voorganger dat ook doet).

Wat opvalt, is de rust aan boord. Logisch bij een elektrische auto, maar ook de afrolgeluiden zijn goed gedempt en er is weinig windgeruis. Een fijne reisauto dus, ware het niet dat het rijbereik roet in het eten gooit. De besturing voelt steviger aan dan die van de IONIQ, terwijl het onderstel juist voor wat meer comfort zorgt. Ook hier geen rijeigenschappen om echt enthousiast van te worden, maar de vanzelfsprekendheid en het gemak waarmee alles gaat, zal veel mensen aanspreken.

Hetzelfde dashboard als in het uitgaande model van de Golf. (Foto: AutoWeek)

Hyundai is sneller volgeladen

Waar we het uiteraard ook nog over moeten hebben, is de laadsnelheid. Geen van beide auto's kan 3-faseladen, bij een reguliere laadpaal duurt het dus lang om de accu's weer vol te krijgen. Maar gelukkig is snelladen ook mogelijk, wat tijdens een lange rit over de snelweg ook echt wel nodig is. Op dat vlak troeft de Koreaan zijn Duitse concurrent af.

Waar de e-Golf meer dan een half uur nodig heeft om 150 kilometer bereik bij te laden, doet de Hyundai dat in slechts twintig minuten. Daarbij is de IONIQ fractioneel zuiniger dan de Golf, zodat hij toch nog een aardige actieradius uit de vrij kleine accu weet te halen.

En dan is er nog het zogeheten TMS (Thermal Management System) van de accu's. De e-Golf heeft dat niet, waardoor meerdere keren achter elkaar snelladen bij hoge buitentemperaturen lastig wordt. Bij de Hyundai zijn de accu's luchtgekoeld. Ook dat is niet ideaal, maar het is in ieder geval iets. De Golf is trouwens leverbaar met een warmtepomp. Daar heb je in de winter profijt van, omdat er dan minder stroom wordt verbruikt om het interieur op te warmen. De testauto heeft deze voorziening niet.

Concluderend biedt de IONIQ een zeer rijke standaarduitrusting en een gunstig verbruik en ook kan de auto redelijk snel opgeladen worden. Als elektrische auto is de IONIQ dus het betere model en daar gaat het hier voornamelijk om. De e-Golf doet in zijn totaliteit verfijnd aan en is vooral lekker gewoon gebleven. Geschikt voor lange vakantiereizen is dit duo niet, maar voor dagelijks gebruik heb je in beide gevallen een prima auto.

Technische gegevens Hyundai | Volkswagen Max. vermogen: 88 kW/120 pk | 100 kW/136 pk

Gewicht: 1.420 kg | 1.485 kg

Bouwjaar/kilometerstand: 2018/33.000 | 2018/34.000

Vraagprijs: 24.950 euro | 25.289 euro

Nieuwprijs: 35.845 euro | 37.900 euro

Verbruik fabrieksopgave: 11,5 kWh/100 km | 12,9 kWh/100 km

Testverbruik: 13,9 kWh/100 km | 14,9 kWh/100 km

Accucapaciteit: 30,5 kWh | 35,8 kWh

Actieradius fabrieksopgave: 280 km | 300 km

Actieradius test: 219 km | 240 km

De hele test stond in AutoWeek 33.