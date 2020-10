De eerder deze maand gepresenteerde Rolls-Royce Ghost krijgt in Nederland een basisprijs van 392.448 euro, maakt het merk maandag bekend. Doordat het model op basis van eigen voorkeuren samengesteld wordt, zal het definitieve bedrag in de praktijk hoger uitvallen.

Daarnaast is ook de vanafprijs van de verlengde Ghost vastgesteld. Deze zogeheten Ghost Extended kost minimaal 430.406 euro in ons land. Maar ook bij dit model geldt dat voor de exemplaren die op de weg verschijnen waarschijnlijk flink meer betaald is.

In de verlengde Rolls-Royce Ghost is onder meer plaats voor een champagnekoelkast. Doordat vintage champagne het beste bij een lagere temperatuur bewaard kan worden dan gewone champagne, is de koelkast op twee manieren in te stellen. De standen zijn in overleg met een sommelier gekozen.