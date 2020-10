Ferrari heeft vrijdag de Omologata gepresenteerd, een uniek voertuig op basis van de 812 Superfast. Het model is speciaal in opdracht van een klant gebouwd, een proces dat twee jaar in beslag nam.

Hoewel de algehele vorm van de 812 Superfast nog wel te herkennen is, is de carrosserie van de Omolagata geheel nieuw. De in Rosso Magma gespoten Omologato deelt volgens Ferrari alleen zijn voorruit en koplampen met het bestaande model.

Onderhuids zijn de verschillen kleiner en mogelijk zelfs niet bestaand. Zo zorgt dezelfde 740 pk sterke V12-motor voor aandrijving. In de 812 Superfast resulteert dat in een acceleratie van 0 naar 100 kilometer per uur in 2,9 seconden en een top van 340 kilometer per uur.

Over de prestatiecijfers van de Omologato doet Ferrari geen mededelingen, net als over de prijs die voor het model betaald is. Een reguliere 812 Superfast kost in Nederland ruim 393.000 euro.

De Omologato deelt alleen zijn voorruit en koplampen met de 812 Superfast. (Foto: Ferrari)

Kijk voor meer foto's op AutoWeek.nl