Volkswagen heeft donderdag de prijs van de nieuwe Golf GTI bekendgemaakt. Het sportieve model gaat minimaal 48.335 euro kosten en is per direct te bestellen. Ook de Golf GTE, voorzien van een plug-inhybrideaandrijflijn, heeft inmiddels een prijs.

De deels elektrische Golf GTE kost in Nederland minimaal 42.610 euro. Dankzij een systeemvermogen van 245 pk accelereert de 1.624 kilo zware Golf in 6,7 seconden naar 100 kilometer per uur. Volgens Volkswagen is het mogelijk om tot 56 kilometer geheel elektrisch af te leggen.

De Golf GTI heeft een 245 pk sterke benzinemotor en doet de sprint in 6,2 seconden. De topsnelheid is begrensd op 250 kilometer per uur.

