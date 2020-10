De rechtszaak tegen de gevallen Volkswagen-topman Martin Winterkorn is donderdag van start gegaan in de rechtbank van Braunschweig (Duitsland). De rechtbank zal de rol van de inmiddels 73-jarige Winterkorn in het dieselschandaal onderzoeken om te bepalen of hij schuldig bevonden kan worden.

De rechtbank, die eerder deze maand besloot tot vervolging over te gaan, zal onder meer onderzoeken of Volkswagen de aandeelhouders eerder op de hoogte had moeten stellen van mogelijke boetes.

Het dieselschandaal, waarbij sjoemelsoftware werd toegepast om motoren schoner te laten lijken dan in werkelijkheid, kostte het concern tot dusver al meer dan 30 miljard euro. Volkswagen zelf claimt dat de hoogte van de boetes onmogelijk voorzien kon worden.

Toen het dieselschandaal in 2015 aan het licht kwam, kostte het Winterkorn al snel de kop, ondanks zijn verdediging dat hij geen weet had van de illegale praktijken. De advocaat van de gewezen topman stelt dat zijn cliënt niks verweten kan worden.