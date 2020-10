Peugeot heeft donderdag de zogeheten Peugeot Sport Engineered-uitvoering van de 508 onthuld. Het model is met een systeemvermogen van 360 pk de krachtigste productieauto van het merk ooit. Met de presentatie van de 508 PSE wordt tevens het sportieve label met dezelfde naam officieel in de markt gezet.

De 508 PSE accelereert in 5,2 seconden naar 100 kilometer per uur en haalt een begrensde topsnelheid van 250 kilometer per uur. Het model dankt zijn prestaties aan een plug-inhybrideaandrijflijn, waardoor het tevens mogelijk is tot 42 kilometer volledig elektrisch af te leggen.

Om het vermogen in goede banen te leiden is de 508 voorzien van vierwielaandrijving, een aangepast onderstel, instelbare schokdempers en grotere remschijven. Voor de bestuurder is er een lagere zitpositie.

De 508 PSE, die als sedan en als stationwagen op de markt komt, is te herkennen aan een gewijzigde voorbumper en luchtgeleiders rond de wielkasten en een diffusor achter.

De auto is vanaf half oktober te bestellen. Prijzen zijn nog niet bekend.

De 508 PSE komt er ook als stationwagen. (Foto: Peugeot)

