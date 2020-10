Meer dan twintig bedrijven in de Metropoolregio Amsterdam hebben donderdag afspraken gemaakt over het spreiden van werktijden en gebruik van vervoermiddelen. Op die manier moet de filedruk laag blijven en de bereikbaarheid worden vergroot. De 23 werkgevers, waaronder ABN AMRO en Royal Schiphol Group, vertegenwoordigen tezamen bijna 39.000 medewerkers.

De werkgevers trekken samen op met de NS en andere vervoersbedrijven, zodat vervoermiddelen afgewisseld kunnen worden. Thuiswerken blijft vooralsnog de norm; wie wel naar kantoor of de bedrijfslocatie wil, kan buiten de spits reizen. Volgens de partijen scheelt 10 tot 15 procent meer thuiswerken tot wel 170.000 reizen in de metropoolregio per dag.

"Ik ben erg blij met de ondertekening door zoveel aansprekende partijen. We hebben nu de kans om definitief anders te organiseren waar we werken en hoe en wanneer we de reis daarnaartoe maken", aldus wethouder Sharon Dijksma, tevens voorzitter van de Vervoerregio Amsterdam.

"Die spreiding zorgt voor merkbaar minder drukte in de trein, bus en tram, op de weg en op de fietspaden. De hyperspits gaat zo meer en meer tot het verleden behoren."

Volgens Dick Benschop, CEO van Royal Schiphol Group, is het goed dat er over thuiswerken en buiten de spits reizen gesproken wordt. "Dan is de kans veel groter dat thuiswerken echt ingeburgerd raakt. In deze periode blijven we kijken hoe dingen slimmer kunnen", zegt Benschop.

NU.nl is nog in afwachting van een reactie van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, die eerder deze weet liet weten de komende drie jaar 90 kilometer aan fietspaden te zullen verbeteren om woon-werkverkeer te vergemakkelijken.