Volkswagen heeft woensdag de nieuwe ID.4 onthuld, een elektrische SUV. Het model moet nog voor het einde van het jaar op de weg verschijnen. De te introduceren 1st-uitvoering heeft een accupakket van 77 kWh, waarmee de ID.4 volgens Volkswagen maximaal 520 kilometer ver komt.

De Volkswagen ID.4 1st waarmee wordt afgetrapt heeft een elektromotor van 150 kW (204 pk) aan boord. Daarmee accelereert de auto, die van binnen en van buiten grote gelijkenissen vertoont met de eerder gepresenteerde ID.3, in 8,5 seconden naar 100 kilometer per uur. De topsnelheid ligt op 160 kilometer per uur. De ID.4 kan met een capaciteit van 125 kW bijgeladen worden, zodat er in een half uur 320 kilometer aan rijbereik bijkomt.

Later komen er meer versies beschikbaar, waaronder modellen met een lagere accucapaciteit. Een topmodel met vierwielaandrijving en meer vermogen is aangekondigd voor 2021.

De nieuwe ID.4 meet 4,58 meter in lengte en heeft een wielbasis van 2,77 meter. Achterin is plek voor 543 liter aan bagage. Met de bank plat neemt dit toe tot 1.575 liter. De 1st-uitvoering kan een aanhanger trekken van maximaal 1.000 kilo.

De ID.4 1st staat op 20-inch wielen en is standaard voorzien van klimaatregeling, een navigatiesysteem en adaptieve cruisecontrol. De 1st Max-versie voegt daar onder meer grotere wielen, instelbare dempers en elektrische verstelbare stoelen aan toe.

In Duitsland gaat de ID.4 1st 49.950 euro kosten, terwijl de 1st Max voor 59.950 in de Duitse prijslijst komt. Volkswagen gaat 27.000 exemplaren bouwen. Zodra deze uitverkocht zijn, komen ook de overige versies beschikbaar.

De nieuwe ID.4 meet 4,58 meter in lengte. (Foto: Volkswagen)