Renault komt in de tweede helft van volgend jaar met de Arkana naar Nederland. De cross-over was al leverbaar in Rusland, maar komt nu in opgewaardeerde vorm ook naar Europa. Dankzij een nieuw platform is een hybrideaandrijflijn mogelijk.

De techniek deelt de Arkana, een kruising tussen een coupé en een SUV, met de Clio E-Tech. Dat betekent dat een 1,6-liter benzinemotor samenwerkt met een elektromotor, die samen goed zijn voor een systeemvermogen van 140 pk.

De Arkana is 4,57 meter lang, 1,57 meter hoog en heeft een wielbasis van 2,72 meter. Dat maakt de auto 12 centimeter langer dan de Renault Kadjar. De bagageruimte meet dankzij de hybridetechniek geen 513 liter maar 438 liter.

Renault zal de Arkana in Nederland alleen leveren in de zogeheten R.S.-line-uitvoering, wat een sportiever uiterlijk betekent. Prijzen van het nieuwe model zijn nog niet bekend.

Met zijn aflopende daklijn en grote bodemspeling is de Arkana een coupé-SUV. (Foto: Renault)

