Tesla verwacht in 2020 opnieuw te groeien, ondanks dat dit volgens topman Elon Musk het moeilijkste jaar uit de geschiedenis van het merk is. Dat zei de CEO woensdag tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering. Tijdens de bijeenkomst werd tevens de komst van een betaalbaar model aangekondigd.

De groei is volgens de excentrieke Tesla-baas nog steeds voor een belangrijk deel gebaseerd op goede mond-tot-mondreclame.

Daarnaast houdt Musk er rekening mee dat de productiecapaciteit in Sjanghai op termijn op een miljoen exemplaren per jaar zal uitkomen. Dat zou een verviervoudiging van het geplande aantal betekenen.

Ander nieuws dat Musk tijdens de aandeelhoudersvergadering deelde had betrekking op het zogeheten Autopilot-systeem, de verzamelnaam voor een reeks aan rijhulpsystemen. Autopilot zal volgens de CEO nog voor het einde van oktober sterk verbeterd worden.

Battery Day in het teken van kostenbesparingen

Tijdens de aansluitende Battery Day van Tesla ging Musk dieper in op de technologische ontwikkeling die het merk heeft doorgemaakt op het gebied van batterijcellen en accupakketten.

Zo wil Tesla de kosten per kilowattuur meer dan halveren, zodat betaalbare modellen haalbaar worden. Het merk wil op termijn een auto op de markt brengen die fors minder kost dan de 48.980 euro die er nu minimaal nodig is voor een Tesla.

Binnen drie jaar zal het merk een model hebben dat zo'n 25.000 dollar (zo'n 21.350 euro) gaat kosten, zo zei Musk. Hoe de auto gaat heten en wanneer deze precies op de markt komt, liet hij niet los.

Daarvoor gaat de productie van de batterijcellen de komende jaren op de schop. Zo wil het merk het productieproces zo inrichten dat het in een fabriek kan doen waar normaal gesproken vier of vijf fabrieken voor nodig zijn, aldus Musk. "Tesla zal met kop en schouders boven andere fabrikanten uitsteken als het om batterijproductie gaat." Dankzij de verschillende verbeteringen moeten de modellen van Tesla op termijn 54 procent verder komen op één acculading.

Het accupakket moet in de nabije toekomst onderdeel uitmaken van het chassis van de auto in plaats van een los onderdeel dat in het chassis verwerkt is, zo liet Musk daarnaast weten. Eerder op dinsdag temperde de Tesla-topman op Twitter de verwachtingen door te stellen dat de aankondigingen pas vanaf 2022 in productie zullen gaan.

1.110 pk voor Plaid-versie Tesla Model S

Tot die tijd houdt Tesla de aandacht vast met de zogeheten Plaid-versie van de Tesla Model S, een nog snellere uitvoering van het bekende model. De auto komt eind-2021 op de markt. Het model is voorzien van drie elektromotoren, die samen goed zijn voor 1.100 pk. Hiermee accelereert de Plaid-uitvoering in 2,1 seconden naar 100 kilometer per uur. De topsnelheid ligt op 320 kilometer per uur, het rijbereik op 840 kilometer. In Nederland zal de auto naar verwachting minimaal 139.990 euro gaan kosten.