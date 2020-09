In het Verenigd Koninkrijk mogen als het aan de regering ligt vanaf 2030 geen voertuigen met verbrandingsmotor meer verkocht worden, zo meldt The Guardian dinsdag. Volgens de krant zal premier Boris Johnson de plannen dit najaar bekendmaken.

Volgens The Guardian, die zich beroept op bronnen binnen de energie- en transportsector, stond de aankondiging van de plannen aanvankelijk voor deze week op de kalender. De regering wil zich echter eerst op de bestrijding van het coronavirus richten.

In een eerder stadium ging de Britse regering nog uit van een verbod op de verkoop van nieuwe voertuigen met brandstofmotor in 2040, al liet de Britse regering eerder dit jaar al wel onderzoeken of dit naar 2035 gehaald kon worden. De verwachting is nu dat dit nog eens vijf jaar eerder wordt, in 2030. De regering voelt zich volgens bronnen gesterkt in zijn streven vanwege toezeggingen dat de benodigde infrastructuur rond die tijd toereikend zal zijn.

Volgens The Guardian is de zet onderdeel van een pakket aan groene maatregelen, waarmee de regering van premier Johnson het economisch herstel hoopt aan te slingeren. In Nederland streeft de regering eveneens naar een verkoopverbod voor brandstofauto's in 2030.

Kijk ook op AutoWeek.nl