BMW heeft woensdag de nieuwe M3 en M4 Coupé onthuld. De modellen krijgen naast meer vermogen voortaan ook de beschikking over een handgeschakelde versnellingsbak, ondanks dat automatische transmissies bij sportwagens inmiddels gemeengoed is. De krachtigere Competition-uitvoeringen krijgen wel gewoon een automaat.

De nieuwe M3 krijgt de opvallende grille van de eerder dit jaar gepresenteerde 4-Serie aangemeten voor een agressiever uiterlijk. Daarnaast krijgen de M3 en M4 Coupé sleuven op de motorkap en extra luchtgeleiders op het dak.

De nieuwe M3 en M4 Coupé worden aangedreven door een zescilinder benzinemotor, die dankzij twee turbo's goed is voor 480 pk. Hetzelfde blok levert in de Competition-versies 510 pk. De 480 pk sterke handgeschakelde uitvoeringen accelereren in 4,2 seconden naar 100 kilometer per uur, de sterkere versies met automaat hebben daar 3,9 seconden voor nodig. De topsnelheid ligt op 250 kilometer per uur, maar kan tegen meerprijs opgeschroefd worden tot 290 kilometer per uur.

Ook nieuw is dat klanten voortaan kunnen kiezen uit vierwielaandrijving, waarbij het overigens wel gewoon mogelijk is om alleen achterwielaandrijving te selecteren. Deze optie komt vanaf de zomer van 2021 beschikbaar. De nieuwe M3 en M4 Coupé zonder vierwielaandrijving worden in maart al geïntroduceerd. Prijzen zijn nog niet bekend. In de nabije toekomst komt er tevens een M3-stationwagen.

De M3 en M4 Coupé krijgen sleuven op de motorkap en extra luchtgeleiders op het dak.

