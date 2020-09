Vrachtwagenfabrikant Scania presenteerde vorige week zijn geheel elektrische vrachtwagen. DAF gaf zijn elektrische vrachtwagen onlangs al een groter rijbereik, terwijl Daimler recentelijk een tipje van de sluier van zijn aanstaande waterstofvrachtwagen oplichtte.

Elektrische vrachtwagens worden voor de bevoorrading van winkels in stedelijke gebieden steeds belangrijker, aangezien meer en meer (lokale) overheden dieselvoertuigen uit stadscentra en andere gebieden weren. Inmiddels zijn er al 274 milieuzones in 11 verschillende Europese landen, zegt Scania.

Elektrische vrachtwagens bieden vanwege het lage geluidsniveau ook kansen voor bevoorrading buiten de gebruikelijke tijden. Winkels zouden voortaan bijvoorbeeld ook 's nachts of vroeger in de ochtend bevoorraad kunnen worden. In een stad als Stockholm zijn vrachtwagens vanwege de emissie en geluidsoverlast niet welkom tussen en 10.00 en 18.00 uur.

Rijbereik van maximaal 250 kilometer

De nieuwe elektrische aandrijflijn bij Scania is beschikbaar voor de L- en P-serie-cabines en bestaat uit vijf of negen accupakketten. Ga je voor het maximale aantal, dan heb je een totale accucapaciteit van 300 kWh, waarmee je volgens de fabrikant maximaal 250 kilometer ver komt. Hou je het als transportbedrijf bij vijf batterijen, dan kom je ongeveer 130 kilometer ver. Bij een laadvermogen van 130 kW zijn de vijf exemplaren in 55 minuten weer vol, zegt Scania. Voor het grotere accupakket moet je iets meer dan anderhalf uur uittrekken.

Eerder deze maand kondigde concurrent DAF aan zijn CF Electric te hebben voorzien van een nieuw accupakket, waarmee het rijbereik van de elektrische vrachtwagen tot ruim 200 kilometer is verdubbeld. Bovendien resulteert het accupakket van de nieuwe generatie in een flinke gewichtsbesparing.

Het accupakket van 350 kWh (waarvan 315 kWh bruikbaar) is 700 kilo lichter dan het uitgaande exemplaar, wat geheel ten goede komt aan het laadvermogen van de CF Electric, die volgend jaar op de markt komt. Het opladen van het accupakket duurt bij een vermogen van 250 kW ongeveer 75 minuten.

Nog dit decennium waterstofvrachtwagens van Mercedes

Ook bij Daimler, het moederbedrijf van Mercedes-Benz, zitten ze niet stil. In 2021 komt de fabrikant met de eActros. Het testexemplaar had een rijbereik van 200 kilometer, maar het productiemodel moet een stuk verder komen.

Daimler Trucks heeft nog geen definitief getal gecommuniceerd. Wel is bekend dat de zogeheten eActros LongHaul ongeveer 500 kilometer ver moet komen op een acculading. Deze vrachtwagen staat voor 2024 op de kalender.

Het belangrijkste nieuws was vorige week echter de presentatie van de GenH2 Truck, een studiemodel waarmee het bedrijf alvast een voorproefje van zijn nieuwe waterstofvrachtwagen geeft. De eerste tests gaan in 2023 van start en in de tweede helft van dit decennium moet de productie op gang komen.

De GenH2 Truck heeft twee waterstoftanks aan boord, die elk goed zijn voor 40 kilo aan vloeibare waterstof. De brandstofcel is goed voor tweemaal 150 kW, terwijl uit een relatief klein accupakket van 70 kWh tijdelijk nog eens 400 kW aan vermogen onttrokken kan worden wanneer dat nodig is.

Daimler Trucks werkt bij de ontwikkeling van waterstofvrachtwagens samen met Volvo Trucks, wat op het gebied van elektrische vrachtwagens de FL Electric in zijn aanbod heeft. Dit exemplaar heeft een bereik van ongeveer 300 kilometer. Dat zijn wel distributiekilometers, voegt Volvo er eerlijkheidshalve aan toe.

De GenH2 Truck heeft een futuristisch uiterlijk. (Foto: Daimler)

