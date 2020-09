Toen Rolls-Royce eerder deze maand de nieuwe Ghost onthulde, blies het hoog van de toren dat er meer dan 100 kilo aan isolatiemateriaal was toegepast om de auto zo stil mogelijk te krijgen. Dan zou je denken dat een geruisloze elektrische aandrijflijn een betere oplossing is, maar daar wil het merk nog niet aan. Het eveneens Britse bedrijf Lunaz komt daarom met een eigen elektrische Rolls-Royce.

Een beroemde reclameslogan van Rolls-Royce uit het verleden is dat de auto’s zo stil zijn, dat het enige geluid het tikken van de klok is. Dat is vermoedelijk bij de in augustus gepresenteerde Rolls-Royce Phantom V uit 1961 van Lunaz ook daadwerkelijk het geval, aangezien deze volledig elektrisch is gemaakt.

Lunaz gaat bij de restauratie helemaal terug naar de basis. (Foto: Lunaz)

Onderhuids helemaal vernieuwd

Lunaz specialiseert zich in het restaureren van bekende klassiekers als de genoemde Phantom V en de Jaguar XJ120. Daarnaast levert het exemplaren van de Rolls-Royce Cloud en de Bentley S2 Flying Spur. Daarbij gaat het verder dan traditionele restaurateurs, want bij Lunaz verdwijnt de verbrandingsmotor ten faveure van een accupakket en elektromotor. Heiligschennis voor de een, vooruitgang voor de ander.

De koets en het interieur zijn in ieder geval tot in het kleinste detail onder handen genomen, waardoor niets erop wijst dat je met een gemoderniseerde en elektrische klassieker onderweg bent. In het interieur zijn het alleen andere tellers die een hint geven dat er geen brandstofmotor meer in het vooronder ligt.

Onderhuids is Lunaz een stuk verder gegaan. De klimaatregeling, het remsysteem, de stuurinstallatie en het onderstel zijn stuk voor stuk opgewaardeerd. Ook het elektrische systeem is helemaal up-to-date. De uitrusting omvat onder meer een internetverbinding, een audiosysteem en navigatie, wat allemaal op een subtiele manier verwerkt is, aldus Lunaz.

Veel aandacht voor detail binnenin de Rolls-Royce Phantom V. (Foto: Lunaz)

Rijbereik van minimaal 400 kilometer

Het Britse bedrijf laat weinig los over de technologie die het gebruikt. Wel gaat het er prat op dat de medewerkers bij bedrijven als Rolls-Royce, McLaren, Aston Martin, Cosworth en het Formule 1-team van Renault hebben gewerkt.

De Rolls-Royce Phantom V, het recentste product, heeft een accupakket van 120 kWh. Lunaz zegt niet hoe ver je er precies mee komt, maar het bedrijf laat weten dat zijn modellen in de regel een rijbereik van tussen de 400 en 480 kilometer hebben. Een trede lager op de ladder staat de Rolls-Royce Cloud, die naar verluidt een accupakket van 82 kWh aan boord heeft.

Lunaz gaat dertig exemplaren van de genoemde Rolls-Royce-modellen onder handen nemen, waarbij klanten net als bij het merk Rolls-Royce de auto geheel naar eigen smaak kunnen laten afwerken. De Rolls-Royce Phantom V van Lunaz kost minimaal een 500.000 pond (zo'n 546.000 euro). De Cloud heeft een basisprijs van 350.000 pond.

De laadpoort zit achter de oorspronkelijke tankklep. (Foto: Lunaz)

Niet de eerste elektrische Rolls-Royce

Het is niet voor het eerst dat er een kostbare klassieker elektrisch wordt gemaakt. In 2018 kwam Aston Martin met de mogelijkheid om klassieke modellen van het merk om te laten bouwen naar een elektrische auto. De oorspronkelijk aandrijflijn zou worden opgeslagen, om later weer teruggeplaatst te worden als dat nodig is.

Jaguar beloofde hetzelfde te doen voor de iconische E-Type, die op verzoek gerestaureerd kon worden en voorzien van een elektrische aandrijflijn. Het merk zag hier vorig jaar alsnog van af.

Rolls-Royce zal op termijn zelf ook met een elektrische auto komen, mogelijk nog dit decennium. Meer is er niet over bekend. In 2011 waagde het merk voor het eerst een poging met het studiemodel 102EX. De auto had een rijbereik van 200 kilometer en is voornamelijk gebruikt als testvoertuig om de stemming onder klanten te peilen.

De Rolls-Royce 102EX had een actieradius van zo'n 200 kilometer. (Foto: Rolls-Royce)