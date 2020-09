Het Waals Gewest in zuidelijk België gaat vanaf 1 januari 2023 benzine- en dieselauto's van voor 1996 weren. In de jaren erna worden de beperkingen stapsgewijs opgeschroefd, zodat een auto uit 2019 mogelijk in 2030 al de toegang tot Wallonië ontzegd wordt.

Over krap twee jaar zijn auto's zonder Euro 1-classificatie niet meer welkom, waarna in 2024 de modellen die tussen 1997 en 2000 gebouwd zijn geweerd zullen worden. Dit zijn voertuigen die voorzien zijn van het Euro 2-label. Vervolgens wordt er ieder jaar een nieuwe euronorm afgestreept, waardoor voertuigen van voor 2005 vanaf 2025 niet meer welkom zijn en voertuigen van voor 2010 in 2026 weg moeten blijven.

Op 1 januari 2028 worden de euro 5 dieselauto's getroffen door de maatregelen. Dit zijn voertuigen die tussen 2011 en 2015 van de band zijn gekomen. In 2030 mogen Euro 6-diesels niet meer de weg op, waardoor het kan gebeuren dat je met een auto uit 2019 niet meer welkom bent.

Er komen een aantal uitzonderingen op de regels. Zo komen modellen die voldoen aan de Euro 4-norm of jonger in aanmerking voor een tijdelijke vrijstelling, op voorwaarde dat ze voor 1 januari 2019 zijn aangeschaft en het eigenaarschap niet wordt overgedragen.

Ook is er een uitzondering voor voertuigen die jaarlijks minder dan 3.000 kilometer rijden, waarmee een categorie liefhebbersauto's in ieder geval veilig lijkt. Er zijn ook uitzonderingen voor voertuigen van onder meer de strijdkrachten en auto's die zijn aangepast voor het vervoer van gehandicapten.

