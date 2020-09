Het elektrische brommermerk Brekr heeft donderdag zijn eerste exemplaar afgeleverd. De Brekr Model B, zoals de elektrische brommer heet, heeft een rijbereik van tussen de 50 en 80 kilometer. De eerste oplage van honderd stuks is inmiddels uitverkocht.

De Brekr Model B is voorzien van een accupakket van 2,0 kWh, maar kan tegen meerprijs voorzien worden van een tweede exemplaar. Hierdoor loopt het rijbereik op tot maximaal 160 kilometer.

De laadtijd van een enkele accu is vijf uur. Het accupakket is uitneembaar en weegt 10 kilo, zodat je eenvoudig thuis of op kantoor bij kan laden. De Brekr Model B heeft een basisprijs van 4.199 euro.

De eerste serie is zoals gezegd uitverkocht, maar de in 2021 verwacht het in de Achterhoek gevestigde Brekr de productie te kunnen verhogen tot vijfhonderd of maximaal duizend stuks per jaar.