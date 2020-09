In de eerste acht maanden van dit jaar zijn in Europa ruim 6,1 miljoen nieuwe personenwagens geregistreerd, zo meldt brancheorganisatie ACEA donderdag. Dit betekent een afname van 2,9 miljoen voertuigen en een terugval van 32 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

Na een relatief goede verkoop in juli, toen 5,7 procent minder nieuwe auto's op kenteken gingen, daalde het aantal registraties in augustus weer met dubbele cijfers. De verkoop lag vorige maand 18,9 procent lager dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Het aantal registraties werd vooral naar beneden getrokken door Duitsland en Frankrijk, waar respectievelijk 20 en 19,8 procent minder personenwagens op kenteken gingen dan een jaar eerder. Alleen in Cyprus, na IJsland de kleinste markt van Europa, werden in augustus juist meer auto's verkocht (729 stuks).

Gekeken naar de eerste acht maanden van dit jaar zijn het vooral de grote afzetmarkten die het totaal drukken. In Spanje werd tot en met augustus 40,6 procent minder verkocht, terwijl Italië 38,9 procent minder personenwagens registreerde. In Duitsland en Frankrijk gingen respectievelijk 32 en 28,8 procent minder auto's op kenteken. In Nederland daalde de verkoop met ruim een kwart.

