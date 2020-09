Het aantal aantal (semi)publieke laadpunten in Nederland nadert de zestigduizend, zo blijkt uit een woensdag gepubliceerd overzicht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Volgens de dienst zijn er verspreid over het land 59.860 dergelijke laadpunten.

Daarnaast telt Nederland inmiddels 1.463 snellaadpunten, zo meldt de RVO in zijn maandelijkse overzicht. Het grootste aantal laadpalen staat in de provincie Zuid-Holland, gevolgd door Noord-Holland en Noord-Brabant.

Volledig elektrische auto's hadden in augustus een aandeel van 16,3 procent in het aantal registraties en voertuigen met plug-inhybrideaandrijflijn een aandeel van 4,8 procent. De Tesla Model 3 ging in augustus het vaakst op kenteken, het ging om 627 exemplaren. Dat was vorige maand goed voor de zesde plek in de algemene verkooplijst.

Gemeten tot en met augustus komt het aandeel van volledig elektrische voertuigen in de verkoop uit op 10,2 procent. Dat is een toename van 2,8 procentpunt ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.