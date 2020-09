Nieuwe auto's worden mogelijk tussen de duizend en tweeduizend euro duurder door een aanpassing van de bpm-regels in het Belastingplan. De aanpassingen worden op 1 juli 2021 of 1 januari 2022 van kracht.

Volgens BOVAG moet er mogelijk btw betaald worden over de bpm, wat volgens de brancheorganisatie een belasting op belasting betekent. Dat komt doordat het moment waarop de hoogte van de bpm bepaald wordt dadelijk samenvalt met het moment waarop de bpm door de importeur of het dealerbedrijf overgemaakt moet worden aan de fiscus. Dat zou voor de Belastingdienst makkelijker zijn.

"Omdat de bpm-afdracht aan de Belastingdienst momenteel heel dicht bij aflevering van de auto aan de klant ligt, redeneert de Belastingdienst dat je als autobedrijf de bpm namens de klant afdraagt (doorlopende post), waardoor er geen btw over die bpm betaald hoeft te worden. In de nieuwe situatie is er geen sprake meer van een doorlopende post en zou je dus ook btw over de bpm moeten gaan betalen", schrijft BOVAG.

Volgens de brancheorganisatie kan een benzineauto hierdoor gemiddeld zo'n duizend euro duurder uitvallen, terwijl een diesel mogelijk tweeduizend euro duurder dreigt te worden. Op campers zit in veel gevallen tienduizenden euro's bpm, waardoor het btw-bedrag ook hoger uitvalt.

"Ook gebruikte voertuigen die niet in de zogenaamde margeregeling vallen, of ze nu worden geïmporteerd of op de Nederlandse markt worden verhandeld, zullen te maken krijgen met dit probleem", waarschuwt BOVAG. De belangenclub zegt contact op te zullen nemen met de Belastingdienst, het ministerie van Financiën en andere politieke betrokken om de effecten van het Belastingplan onder de aandacht te brengen.

