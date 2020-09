Ferrari heeft de Portofino op detailniveau aangepast en opgewaardeerd, met de Portofino M als resultaat. De letter 'M' staat voor modificata en betekent voor de Ferrari onder meer een gewijzigd uiterlijk, meer vermogen, een andere automaat en een extra rijstand.

De Ferrari Portofino M is vooral te herkennen aan een andere voorbumper, want de meeste wijzigingen zijn onderhuids doorgevoerd. Zo krijgt de V8-motor er 20 pk bij voor een totaal van 620 pk. De zeventrapsautomaat met dubbele koppeling is vervangen door een vergelijkbare automaat met acht verzetten.

De Portofino M accelereert in 3,5 seconden naar 100 kilometer per uur en haalt een top van meer dan 320 kilometer per uur. De sprint naar 200 kilometer per uur neemt 9,8 seconden in beslag. Het aantal rijstanden werd uitgebreid met een raceoptie, die onder andere de zogeheten Side Slip Control-feature van Ferrari omvat. Hiermee regelt de auto de drifthoek, zodat je gecontroleerd kunt driften met de Portofino M.

De prijs van de opgewaardeerde versie is nog niet bekendgemaakt. Het uitgaande model kostte in Nederland een kleine 245.000 euro.

