Elektrische fietsen waren zeker in de beginjaren niet de meest hippe tweewielers. Ook anno 2020 zijn er nog genoeg exemplaren met een accu achterop, waardoor het net lijkt of je met een broodtrommel onderweg bent. Dat het ook anders kan qua design, bewijzen merken als VanMoof en QWIC. Voor wie nog een stap verder wil gaan zijn er de Fatwheel Vintage Cruiser en de Bigwheelcruiser.

Van de twee springt de Fatwheel Vintage Cruiser nog het meest in het oog, niet in de laatste plaats vanwege de 26 inch wielen en 4 inch banden die er omheen zitten. Maar ook het frame is opvallend, mede doordat het net lijkt alsof er een benzinetank in verwerk zit, net zoals bij een motorfiets het geval is. Ook het stuurwiel lijkt op dat van een zogeheten chopper, oftewel een zo kaal mogelijke motorfiets.

Ons testexemplaar was voorzien van een matgroene lak, waarbij alle metaal delen in het zwart uitgevoerd waren. Zodoende leek 'onze' Fatwheel Vintage Cruiser nog meer dan andere exemplaren op een heuse motorfiets. De grote koplamp maakt het plaatje helemaal af. Het vrij forse accupakket is weliswaar op een prominente plek in het frame gemonteerd, maar valt qua vormgeving niet uit de toon.

De accu is een 48V-lithiumion exemplaar met een capaciteit van 12 Ah, waarmee je tot zo'n 80 kilometer op ondersteuning kan rekenen. Deze trapondersteuning is in negen standen instelbaar, wat iets te veel van het goede is. Zeker omdat de hoogste versnelling niet helemaal mooi aansluit op het tempo van 25 kilometer per uur. Je ben dan eigenlijk nog te veel aan het trappen. Voor aandrijving zorgt een 250W-motor van Bafang, samen met Bosch een van de grote fabrikanten van motoren voor elektrische fietsen.

De Fatwheel Cruiser (links) lijkt op een motorfiets. (Foto: NU.nl/Seren Aybas)

Trapondersteuning te enthousiast

De motor werkt in combinatie met een zogeheten paddle assistance sensor. Deze moet telkens even wakker worden, zo lijkt het. Je moet flink wat kracht zetten om de fiets in beweging te zetten, waarna je ineens een flinke duw krijgt die niet in verhouding tot de trapkracht staat. Dat is niet zo fijn als je moet manoeuvreren, de hoek om wilt of moet keren. Volgens de in Ankeveen gevestigde importeur en verkoper Don van Schijndel is het een producteigenschap, niet iets dat valt te omzeilen.

Eenmaal op snelheid zit je dankzij het geveerde zadel en de vorm van de stuurstang prinsheerlijk. Ook de grote banden dragen bij aan het comfort, al zijn ze uiteraard wel lawaaiiger dan gewone exemplaren. Ondanks hun opvallende voorkomen zijn de banden volgens Van Schijndel zeer gangbaar en eenvoudig te vinden. Je hoeft ze niet uit China te laten komen, waar de fiets vandaan komt.

Deze opvallende banden zijn gewoon te koop, mocht dat nodig zijn. (NU.nl/Seren Aybas)

Afwerking op detailniveau iets minder

Dat het een Chinese elektrische fiets is, merk je aan niets. Pas als je op detailniveau gaat kijken, merk je dat de afwerking achterblijft bij die van een een QWIC of VanMoof. Met een prijs van 2.199 euro valt de Fatwheel Vintage Cruiser tussen de VanMoof S3 e-bike en de QWIC RD11 Speed (een speedpedelec) in.

Het is goed denkbaar dat iemand die valt voor een VanMoof gruwt van een Fatwheel Vintage Cruiser en vice versa, waardoor ze niet in elkaars vaarwater zitten. De 36 kilo wegende Fatwheel is in ieder geval een minder voor de hand liggend alternatief voor de bus of tram dan een VanMoof, die in de stad prettiger is dankzij de veel betere trapondersteuning.

Het comfort van de Fatwheel Vintage Cruiser maakt hem prettiger over tramrails of andere oneffenheden. De accu is helaas niet uitneembaar, waardoor je over een oprit, schuur of ruim uitgevallen hal moet beschikken om op te laden.

Zithouding erg prettig, comfort ontbreekt

De andere 'cruiser' is de Bigwheelcruiser accustep, dat type voortuig met twee van die hele dikke, zogeheten tubeless banden. Dankzij een 60V-lithiumion accupakket met een capaciteit van 20 Ah onder de treeplank kom je tussen de 60 en 70 kilometer ver. Een laadsessie duurt maximaal zeven uur. De topsnelheid van de accustep ligt op 25 kilometer per uur.

Doordat je lager zit dan gemiddeld, lijkt het of je sneller gaat dan je daadwerkelijk onderweg bent. Dankzij het hoge stuur, wat bovendien 80 centimeter breed is, heb je een zithouding zoals op een Harley Davidson-motorfiets. Dat is erg comfortabel, ook op de wat langere afstand. De Bigwheelcruiser zelf, ondanks hydraulisch verende voorvork, is dat niet. Dankzij de harde banden komen kleine oneffenheden goed door en door het specifieke formaat is ook een bochtje even wennen.

Uit dat laatste haal je uiteindelijk best nog wat plezier, als je eenmaal weet hoe de 59 kilo wegende Bigwheelcruiser reageert. Wat ook plezierig is, is dat je de accustep tegen meerprijs helemaal naar eigen smaak kunt laten afwerken. De spatborden kun je laten voorzien van een print en achterop is plek voor een koffer of zelfs een complete golftas. De basisprijs is 1.945 euro; een RDW-keuring en kenteken zitten bij de prijs inbegrepen. De versie met golftashouder vergt een extra investering van 250 euro.

De zithouding is comfortabel, de rit niet. (Foto: NU.nl/Seren Aybas)